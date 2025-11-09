Harga Hari Ini

Harga langsung () hari ini ialah $ 0.008366, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa kepada USD penukaran adalah $ 0.008366 setiap .

kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- . Dalam tempoh 24 jam yang lalu, didagangkan antara $ 0.008235 (rendah) dan $ 0.008407 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -3.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 77.84K.

() Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 77.84K$ 77.84K $ 77.84K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Rantaian Blok Awam SUNRISE

Had Pasaran semasa ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.84K. Bekalan edaran ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.18M.