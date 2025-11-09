BursaDEX+
Harga langsung hari ini ialah 0.008366 USD. modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Harga

1 ke USD Harga Langsung:

0.00%1D
USD
() Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:29:12 (UTC+8)

Harga Hari Ini

Harga langsung () hari ini ialah $ 0.008366, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa kepada USD penukaran adalah $ 0.008366 setiap .

kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- . Dalam tempoh 24 jam yang lalu, didagangkan antara $ 0.008235 (rendah) dan $ 0.008407 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -3.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 77.84K.

() Maklumat Pasaran

$ 77.84K
$ 77.84K$ 77.84K

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Had Pasaran semasa ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.84K. Bekalan edaran ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.18M.

Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.008235
$ 0.008235$ 0.008235
24J Rendah
$ 0.008407
$ 0.008407$ 0.008407
24J Tinggi

$ 0.008235
$ 0.008235$ 0.008235

$ 0.008407
$ 0.008407$ 0.008407

+0.39%

0.00%

-3.66%

-3.66%

() Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini--0.00%
30 Hari$ -0.001585-15.93%
60 Hari$ -0.003634-30.29%
90 Hari$ -0.031634-79.09%
Perubahan Harga Hari Ini

Hari ini, mencatatkan perubahan sebanyak -- (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001585 (-15.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, mengalami perubahan sebanyak $ -0.003634 (-30.29%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.031634 (-79.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ()?

Semak halaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk

Cerapan dipacu AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ?

SUNRISE Layer token prices are influenced by several key factors:

Technology & Development: Protocol upgrades, security audits, and technical milestones affect investor confidence and price movements.

Market Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem expansion drive demand for SUNRISE tokens.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends significantly impact SUNRISE price due to market correlation.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility within the Sunrise ecosystem influence scarcity and demand.

Partnerships: Strategic alliances with other blockchain projects or traditional companies can boost token value.

Regulatory Environment: Government policies regarding cryptocurrencies and DeFi protocols affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other layer solutions and blockchain platforms impacts market positioning.

Community Sentiment: Social media buzz, developer activity, and community engagement drive speculative interest.

Mengapa orang ingin tahu harga hari ini?

People want to know Sunrise Layer (SUNRISE) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. FOMO/opportunity assessment - Fear of missing out on price movements drives frequent checking

Perihal

RISE (RISE) is a decentralized blockchain platform that aims to provide developers, businesses, and individuals with a comprehensive ecosystem for the creation of decentralized applications (dApps). Built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism, RISE offers a unique model that allows for multiple programming languages, enhancing accessibility for developers. The platform's primary purpose is to simplify the blockchain technology adoption process by offering tools and features that make it easier to create, distribute, and monetize dApps. RISE's ecosystem includes a native token, also called RISE, which is used for transactions within the network, staking, and participating in the platform's governance.

Bagaimana untuk membeli & Melabur dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ? Membeli adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli . Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan () perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli ()

Apa yang boleh anda lakukan dengan

Memiliki membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli () di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu ()

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang , pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai

Berapakah nilai 1 pada tahun 2030?
Jika berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:29:12 (UTC+8)

() Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

