River Harga Hari Ini

Harga langsung River (RIVER) hari ini ialah $ 6.9817, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RIVER kepada USD penukaran adalah $ 6.9817 setiap RIVER.

River kini berada pada kedudukan #263 mengikut permodalan pasaran pada $ 136.84M, dengan bekalan edaran sebanyak 19.60M RIVER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIVER didagangkan antara $ 6.6 (rendah) dan $ 8.5365 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 10.246419991222751, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.137662800262792.

Dalam prestasi jangka pendek, RIVER dipindahkan -1.64% dalam sejam terakhir dan +0.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 568.68K.

River (RIVER) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.263 Modal Pasaran $ 136.84M$ 136.84M $ 136.84M Kelantangan (24J) $ 568.68K$ 568.68K $ 568.68K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 698.17M$ 698.17M $ 698.17M Bekalan Peredaran 19.60M 19.60M 19.60M Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 19.60% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa River ialah $ 136.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 568.68K. Bekalan edaran RIVER ialah 19.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 698.17M.