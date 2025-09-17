Lagi Mengenai RIZ

$0.001777
+0.79%1D
Rivalz Network (RIZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:53:25 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) Maklumat Harga (USD)

24J Tinggi

+0.62%

+0.79%

-10.34%

-10.34%

Rivalz Network (RIZ) harga masa nyata ialah $ 0.001778. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIZ didagangkan antara $ 0.001738 rendah dan $ 0.001779 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIZ sepanjang masa ialah $ 0.03380782920700334, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00101630910367032.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIZ telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan -10.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rivalz Network (RIZ) Maklumat Pasaran

BASE

Had Pasaran semasa Rivalz Network ialah $ 2.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.22K. Bekalan edaran RIZ ialah 1.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.89M.

Rivalz Network (RIZ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Rivalz Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001393+0.79%
30 Hari$ -0.000259-12.72%
60 Hari$ -0.000987-35.70%
90 Hari$ -0.002625-59.62%
Perubahan Harga Rivalz Network Hari Ini

Hari ini, RIZ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001393 (+0.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRivalz Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000259 (-12.72%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Rivalz Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RIZ mengalami perubahan sebanyak $ -0.000987 (-35.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Rivalz Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002625 (-59.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Rivalz Network (RIZ)?

Semak Rivalz Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Rivalz Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RIZ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Rivalz Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Rivalz Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Rivalz Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rivalz Network (RIZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rivalz Network (RIZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rivalz Network.

Semak Rivalz Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Rivalz Network (RIZ)

Memahami tokenomik Rivalz Network (RIZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RIZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Rivalz Network (RIZ)

Mencari cara membeli Rivalz Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Rivalz Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RIZ kepada Mata Wang Tempatan

Rivalz Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rivalz Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rivalz Network

Berapakah nilai Rivalz Network (RIZ) hari ini?
Harga langsung RIZ dalam USD ialah 0.001778 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RIZ ke USD?
Harga semasa RIZ ke USD ialah $ 0.001778. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rivalz Network?
Had pasaran untuk RIZ ialah $ 2.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RIZ?
Bekalan edaran RIZ ialah 1.15B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RIZ?
RIZ mencapai harga ATH sebanyak 0.03380782920700334 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RIZ?
RIZ melihat harga ATL sebanyak 0.00101630910367032 USD.
Berapakah jumlah dagangan RIZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RIZialah $ 56.22K USD.
Adakah RIZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
RIZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RIZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Rivalz Network (RIZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

