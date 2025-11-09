Rizenet Token Harga Hari Ini

Harga langsung Rizenet Token (RIZE) hari ini ialah $ 0.01052, dengan 1.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RIZE kepada USD penukaran adalah $ 0.01052 setiap RIZE.

Rizenet Token kini berada pada kedudukan #1107 mengikut permodalan pasaran pada $ 10.22M, dengan bekalan edaran sebanyak 971.01M RIZE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RIZE didagangkan antara $ 0.01016 (rendah) dan $ 0.0108 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.10217127339481945, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.010133475714606262.

Dalam prestasi jangka pendek, RIZE dipindahkan +2.63% dalam sejam terakhir dan -20.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 26.25K.

Rizenet Token (RIZE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1107 Modal Pasaran $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Kelantangan (24J) $ 26.25K$ 26.25K $ 26.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.60M$ 52.60M $ 52.60M Bekalan Peredaran 971.01M 971.01M 971.01M Bekalan Maks 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Jumlah Bekalan 4,998,231,134.632647 4,998,231,134.632647 4,998,231,134.632647 Kadar Peredaran 19.42% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Rizenet Token ialah $ 10.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 26.25K. Bekalan edaran RIZE ialah 971.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4998231134.632647. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.60M.