Apakah itu RejuveAI (RJV)

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

Tokenomik RejuveAI (RJV)

Memahami tokenomik RejuveAI (RJV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RJV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RejuveAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RejuveAI Berapakah nilai RejuveAI (RJV) hari ini? Harga langsung RJV dalam USD ialah 0.005588 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RJV ke USD? $ 0.005588 . Lihat Harga semasa RJV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran RejuveAI? Had pasaran untuk RJV ialah $ 4.30M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RJV? Bekalan edaran RJV ialah 769.07M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RJV? RJV mencapai harga ATH sebanyak 0.1467508749159545 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RJV? RJV melihat harga ATL sebanyak 0.004182309505969666 USD . Berapakah jumlah dagangan RJV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RJVialah $ 135.43K USD . Adakah RJV akan naik lebih tinggi tahun ini? RJV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RJVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

