Tokenomik Roam (ROAM)

Lihat cerapan utama tentang Roam (ROAM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Roam (ROAM) Maklumat

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Laman Web Rasmi:
https://weroam.xyz/
Kertas putih:
https://weroam.xyz/whitepaper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn

Roam (ROAM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Roam (ROAM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 36.58M
$ 36.58M$ 36.58M
Jumlah Bekalan:
$ 996.16M
$ 996.16M$ 996.16M
Bekalan Edaran:
$ 315.08M
$ 315.08M$ 315.08M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 116.10M
$ 116.10M$ 116.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.0746
$ 1.0746$ 1.0746
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.06792095365150401
$ 0.06792095365150401$ 0.06792095365150401
Harga Semasa:
$ 0.1161
$ 0.1161$ 0.1161

Tokenomik Roam (ROAM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Roam (ROAM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ROAM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ROAM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ROAM, terokai ROAM harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.