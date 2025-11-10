ROAR Harga Hari Ini

Harga langsung ROAR (ROAR) hari ini ialah $ 0.0000248, dengan 0.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROAR kepada USD penukaran adalah $ 0.0000248 setiap ROAR.

ROAR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ROAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROAR didagangkan antara $ 0.0000245 (rendah) dan $ 0.0000303 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ROAR dipindahkan -0.80% dalam sejam terakhir dan -44.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 866.87.

ROAR (ROAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 866.87$ 866.87 $ 866.87 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.80K$ 24.80K $ 24.80K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa ROAR ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 866.87. Bekalan edaran ROAR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.80K.