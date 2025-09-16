Lagi Mengenai ROCK

1 ROCK ke USD Harga Langsung:

$0.02138
+4.29%1D
USD
ROCK (ROCK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:47:22 (UTC+8)

ROCK (ROCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02034
24J Rendah
$ 0.02149
24J Tinggi

$ 0.02034
$ 0.02149
$ 0.11805569855729202
$ 0.011979981481369108
+3.93%

+4.29%

-20.02%

-20.02%

ROCK (ROCK) harga masa nyata ialah $ 0.02138. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROCK didagangkan antara $ 0.02034 rendah dan $ 0.02149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROCK sepanjang masa ialah $ 0.11805569855729202, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011979981481369108.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROCK telah berubah sebanyak +3.93% sejak sejam yang lalu, +4.29% dalam 24 jam dan -20.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ROCK (ROCK) Maklumat Pasaran

No.1563

$ 4.08M
$ 63.93
$ 21.38M
190.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.06%

ZENROCK

Had Pasaran semasa ROCK ialah $ 4.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.93. Bekalan edaran ROCK ialah 190.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.38M.

ROCK (ROCK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ROCK hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008795+4.29%
30 Hari$ -0.00362-14.48%
60 Hari$ -0.01347-38.66%
90 Hari$ -0.05687-72.68%
Perubahan Harga ROCK Hari Ini

Hari ini, ROCK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0008795 (+4.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariROCK

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00362 (-14.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ROCK

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ROCK mengalami perubahan sebanyak $ -0.01347 (-38.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ROCK

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.05687 (-72.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ROCK (ROCK)?

Semak ROCKhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ROCK (ROCK)

Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets.

ROCK tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ROCK pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ROCK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ROCK di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ROCK anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ROCK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ROCK (ROCK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ROCK (ROCK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ROCK.

Semak ROCK ramalan harga sekarang!

Tokenomik ROCK (ROCK)

Memahami tokenomik ROCK (ROCK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROCK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ROCK (ROCK)

Mencari cara membeli ROCK? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ROCK di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ROCK kepada Mata Wang Tempatan

ROCK Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ROCK, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ROCK Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ROCK

Berapakah nilai ROCK (ROCK) hari ini?
Harga langsung ROCK dalam USD ialah 0.02138 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROCK ke USD?
Harga semasa ROCK ke USD ialah $ 0.02138. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ROCK?
Had pasaran untuk ROCK ialah $ 4.08M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROCK?
Bekalan edaran ROCK ialah 190.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROCK?
ROCK mencapai harga ATH sebanyak 0.11805569855729202 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROCK?
ROCK melihat harga ATL sebanyak 0.011979981481369108 USD.
Berapakah jumlah dagangan ROCK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROCKialah $ 63.93 USD.
Adakah ROCK akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROCK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROCKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:47:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

