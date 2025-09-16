Lagi Mengenai ROG

$0.2138
+0.23%1D
ROGIN.AI (ROG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:47:45 (UTC+8)

ROGIN.AI (ROG) Maklumat Harga (USD)

$ 0.2124
$ 0.2159
$ 0.2124
$ 0.2159
$ 0.7230281392961057
$ 0.1328107600152995
-0.10%

+0.23%

+0.28%

+0.28%

ROGIN.AI (ROG) harga masa nyata ialah $ 0.2138. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROG didagangkan antara $ 0.2124 rendah dan $ 0.2159 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROG sepanjang masa ialah $ 0.7230281392961057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1328107600152995.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROG telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan +0.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ROGIN.AI (ROG) Maklumat Pasaran

No.1038

$ 14.32M
$ 14.32M$ 14.32M

$ 15.98K
$ 15.98K$ 15.98K

$ 42.76M
$ 42.76M$ 42.76M

66.99M
66.99M 66.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Had Pasaran semasa ROGIN.AI ialah $ 14.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.98K. Bekalan edaran ROG ialah 66.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.76M.

ROGIN.AI (ROG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ROGIN.AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000491+0.23%
30 Hari$ +0.0016+0.75%
60 Hari$ +0.0004+0.18%
90 Hari$ -0.0318-12.95%
Perubahan Harga ROGIN.AI Hari Ini

Hari ini, ROG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000491 (+0.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariROGIN.AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0016 (+0.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ROGIN.AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ROG mengalami perubahan sebanyak $ +0.0004 (+0.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ROGIN.AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0318 (-12.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ROGIN.AI (ROG)?

Semak ROGIN.AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

ROGIN.AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ROGIN.AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ROG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ROGIN.AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ROGIN.AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ROGIN.AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ROGIN.AI (ROG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ROGIN.AI (ROG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ROGIN.AI.

Semak ROGIN.AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ROGIN.AI (ROG)

Memahami tokenomik ROGIN.AI (ROG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ROGIN.AI (ROG)

Mencari cara membeli ROGIN.AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ROGIN.AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ROG kepada Mata Wang Tempatan

1 ROGIN.AI(ROG) ke VND
5,626.147
1 ROGIN.AI(ROG) ke AUD
A$0.318562
1 ROGIN.AI(ROG) ke GBP
0.156074
1 ROGIN.AI(ROG) ke EUR
0.179592
1 ROGIN.AI(ROG) ke USD
$0.2138
1 ROGIN.AI(ROG) ke MYR
RM0.89796
1 ROGIN.AI(ROG) ke TRY
8.825664
1 ROGIN.AI(ROG) ke JPY
¥31.2148
1 ROGIN.AI(ROG) ke ARS
ARS$312.571324
1 ROGIN.AI(ROG) ke RUB
17.71333
1 ROGIN.AI(ROG) ke INR
18.82509
1 ROGIN.AI(ROG) ke IDR
Rp3,504.917472
1 ROGIN.AI(ROG) ke KRW
295.302698
1 ROGIN.AI(ROG) ke PHP
12.180186
1 ROGIN.AI(ROG) ke EGP
￡E.10.288056
1 ROGIN.AI(ROG) ke BRL
R$1.135278
1 ROGIN.AI(ROG) ke CAD
C$0.292906
1 ROGIN.AI(ROG) ke BDT
26.04084
1 ROGIN.AI(ROG) ke NGN
319.579688
1 ROGIN.AI(ROG) ke COP
$835.15625
1 ROGIN.AI(ROG) ke ZAR
R.3.713706
1 ROGIN.AI(ROG) ke UAH
8.802146
1 ROGIN.AI(ROG) ke VES
Bs34.208
1 ROGIN.AI(ROG) ke CLP
$202.8962
1 ROGIN.AI(ROG) ke PKR
Rs60.684992
1 ROGIN.AI(ROG) ke KZT
115.691456
1 ROGIN.AI(ROG) ke THB
฿6.775322
1 ROGIN.AI(ROG) ke TWD
NT$6.437518
1 ROGIN.AI(ROG) ke AED
د.إ0.784646
1 ROGIN.AI(ROG) ke CHF
Fr0.166764
1 ROGIN.AI(ROG) ke HKD
HK$1.663364
1 ROGIN.AI(ROG) ke AMD
֏81.75712
1 ROGIN.AI(ROG) ke MAD
.د.م1.917786
1 ROGIN.AI(ROG) ke MXN
$3.921092
1 ROGIN.AI(ROG) ke SAR
ريال0.80175
1 ROGIN.AI(ROG) ke PLN
0.767542
1 ROGIN.AI(ROG) ke RON
лв0.915064
1 ROGIN.AI(ROG) ke SEK
kr1.97765
1 ROGIN.AI(ROG) ke BGN
лв0.35277
1 ROGIN.AI(ROG) ke HUF
Ft70.466342
1 ROGIN.AI(ROG) ke CZK
4.397866
1 ROGIN.AI(ROG) ke KWD
د.ك0.065209
1 ROGIN.AI(ROG) ke ILS
0.711954
1 ROGIN.AI(ROG) ke AOA
Kz194.893666
1 ROGIN.AI(ROG) ke BHD
.د.ب0.0806026
1 ROGIN.AI(ROG) ke BMD
$0.2138
1 ROGIN.AI(ROG) ke DKK
kr1.349078
1 ROGIN.AI(ROG) ke HNL
L5.607974
1 ROGIN.AI(ROG) ke MUR
9.67445
1 ROGIN.AI(ROG) ke NAD
$3.713706
1 ROGIN.AI(ROG) ke NOK
kr2.09524
1 ROGIN.AI(ROG) ke NZD
$0.357046
1 ROGIN.AI(ROG) ke PAB
B/.0.2138
1 ROGIN.AI(ROG) ke PGK
K0.893684
1 ROGIN.AI(ROG) ke QAR
ر.ق0.778232
1 ROGIN.AI(ROG) ke RSD
дин.21.18758

ROGIN.AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ROGIN.AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ROGIN.AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ROGIN.AI

Berapakah nilai ROGIN.AI (ROG) hari ini?
Harga langsung ROG dalam USD ialah 0.2138 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROG ke USD?
Harga semasa ROG ke USD ialah $ 0.2138. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ROGIN.AI?
Had pasaran untuk ROG ialah $ 14.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROG?
Bekalan edaran ROG ialah 66.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROG?
ROG mencapai harga ATH sebanyak 0.7230281392961057 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROG?
ROG melihat harga ATL sebanyak 0.1328107600152995 USD.
Berapakah jumlah dagangan ROG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROGialah $ 15.98K USD.
Adakah ROG akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:47:45 (UTC+8)

ROGIN.AI (ROG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

