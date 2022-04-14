Tokenomik RONIN (RON)

Lihat cerapan utama tentang RONIN (RON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

Laman Web Rasmi:
https://roninchain.com
Kertas putih:
https://docs.roninchain.com/basics/white-paper
Peneroka Blok:
https://app.roninchain.com/

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RONIN (RON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 354.60M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 693.12M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 511.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.536
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.19762703891193972
Harga Semasa:
$ 0.5116
Tokenomik RONIN (RON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RONIN (RON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RON, terokai RON harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

