1 ROOM ke USD Harga Langsung:

-4.04%1D
USD
Backroom by Virtuals (ROOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:17:35 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.11%

-4.04%

-21.37%

-21.37%

Backroom by Virtuals (ROOM) harga masa nyata ialah $ 0.004673. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROOM didagangkan antara $ 0.004312 rendah dan $ 0.00488 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROOM sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROOM telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -4.04% dalam 24 jam dan -21.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Backroom by Virtuals (ROOM) Maklumat Pasaran

BASE

Had Pasaran semasa Backroom by Virtuals ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.11K. Bekalan edaran ROOM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Backroom by Virtuals (ROOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Backroom by Virtuals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00019665-4.04%
30 Hari$ -0.009807-67.73%
60 Hari$ -0.003327-41.59%
90 Hari$ -0.003327-41.59%
Perubahan Harga Backroom by Virtuals Hari Ini

Hari ini, ROOM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00019665 (-4.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBackroom by Virtuals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.009807 (-67.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Backroom by Virtuals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ROOM mengalami perubahan sebanyak $ -0.003327 (-41.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Backroom by Virtuals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003327 (-41.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Backroom by Virtuals (ROOM)?

Semak Backroom by Virtualshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Backroom by Virtuals (ROOM)

Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.

Backroom by Virtuals tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Backroom by Virtuals pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ROOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Backroom by Virtuals di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Backroom by Virtuals anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Backroom by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Backroom by Virtuals (ROOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Backroom by Virtuals (ROOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Backroom by Virtuals.

Semak Backroom by Virtuals ramalan harga sekarang!

Tokenomik Backroom by Virtuals (ROOM)

Memahami tokenomik Backroom by Virtuals (ROOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Backroom by Virtuals (ROOM)

Mencari cara membeli Backroom by Virtuals? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Backroom by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ROOM kepada Mata Wang Tempatan

1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke VND
122.969995
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke AUD
A$0.00696277
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke GBP
0.00341129
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke EUR
0.00392532
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke USD
$0.004673
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke MYR
RM0.01953314
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke TRY
0.19285471
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke JPY
¥0.682258
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke ARS
ARS$6.88216075
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke RUB
0.39257873
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke INR
0.4102894
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke IDR
Rp76.60654512
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke KRW
6.43663693
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke PHP
0.26537967
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke EGP
￡E.0.22491149
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke BRL
R$0.0247669
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke CAD
C$0.00640201
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke BDT
0.56879756
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke NGN
6.98501348
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke COP
$18.042453
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke ZAR
R.0.08112328
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke UAH
0.19262106
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke VES
Bs0.74768
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke CLP
$4.448696
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke PKR
Rs1.31558969
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke KZT
2.53141083
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke THB
฿0.1481341
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke TWD
NT$0.14019
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke AED
د.إ0.01714991
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke CHF
Fr0.00364494
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke HKD
HK$0.03630921
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke AMD
֏1.78494581
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke MAD
.د.م0.04187008
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke MXN
$0.08546917
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke SAR
ريال0.01752375
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke PLN
0.01672934
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke RON
лв0.01995371
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke SEK
kr0.04327198
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke BGN
лв0.00771045
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke HUF
Ft1.53662259
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke CZK
0.09588996
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke KWD
د.ك0.001420592
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke ILS
0.01560782
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke AOA
Kz4.25976661
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke BHD
.د.ب0.001761721
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke BMD
$0.004673
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke DKK
kr0.02939317
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke HNL
L0.12247933
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke MUR
0.21051865
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke NAD
$0.08121674
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke NOK
kr0.04574867
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke NZD
$0.00780391
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke PAB
B/.0.004673
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke PGK
K0.01948641
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke QAR
ر.ق0.01700972
1 Backroom by Virtuals(ROOM) ke RSD
дин.0.46197278

Backroom by Virtuals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Backroom by Virtuals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Backroom by Virtuals

Berapakah nilai Backroom by Virtuals (ROOM) hari ini?
Harga langsung ROOM dalam USD ialah 0.004673 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROOM ke USD?
Harga semasa ROOM ke USD ialah $ 0.004673. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Backroom by Virtuals?
Had pasaran untuk ROOM ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROOM?
Bekalan edaran ROOM ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROOM?
ROOM mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROOM?
ROOM melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan ROOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROOMialah $ 56.11K USD.
Adakah ROOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:17:35 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ROOM-ke-USD

Jumlah

ROOM
ROOM
USD
USD

1 ROOM = 0.004673 USD

Berdagang ROOM

ROOMUSDT
$0.004671
$0.004671$0.004671
-4.08%

