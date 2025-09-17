Lagi Mengenai ROOT

The Root Network Logo

The Root NetworkHargae(ROOT)

1 ROOT ke USD Harga Langsung:

$0.002506
$0.002506$0.002506
-0.43%1D
USD
The Root Network (ROOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:53:53 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002438
$ 0.002438$ 0.002438
24J Rendah
$ 0.002552
$ 0.002552$ 0.002552
24J Tinggi

$ 0.002438
$ 0.002438$ 0.002438

$ 0.002552
$ 0.002552$ 0.002552

$ 0.4653452372359346
$ 0.4653452372359346$ 0.4653452372359346

$ 0.002447210898633977
$ 0.002447210898633977$ 0.002447210898633977

+0.92%

-0.43%

-6.81%

-6.81%

The Root Network (ROOT) harga masa nyata ialah $ 0.002506. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROOT didagangkan antara $ 0.002438 rendah dan $ 0.002552 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROOT sepanjang masa ialah $ 0.4653452372359346, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002447210898633977.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROOT telah berubah sebanyak +0.92% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -6.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Root Network (ROOT) Maklumat Pasaran

No.1197

$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M

$ 89.71K
$ 89.71K$ 89.71K

$ 30.07M
$ 30.07M$ 30.07M

3.74B
3.74B 3.74B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

31.17%

ROOT

Had Pasaran semasa The Root Network ialah $ 9.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 89.71K. Bekalan edaran ROOT ialah 3.74B, dengan jumlah bekalan sebanyak 12000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.07M.

The Root Network (ROOT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk The Root Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001082-0.43%
30 Hari$ -0.001109-30.68%
60 Hari$ -0.001633-39.46%
90 Hari$ -0.002744-52.27%
Perubahan Harga The Root Network Hari Ini

Hari ini, ROOT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001082 (-0.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariThe Root Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001109 (-30.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari The Root Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ROOT mengalami perubahan sebanyak $ -0.001633 (-39.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari The Root Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002744 (-52.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga The Root Network (ROOT)?

Semak The Root Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus The Root Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ROOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang The Root Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian The Root Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

The Root Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Root Network (ROOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Root Network (ROOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Root Network.

Semak The Root Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik The Root Network (ROOT)

Memahami tokenomik The Root Network (ROOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli The Root Network (ROOT)

Mencari cara membeli The Root Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah The Root Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ROOT kepada Mata Wang Tempatan

1 The Root Network(ROOT) ke VND
65.94539
1 The Root Network(ROOT) ke AUD
A$0.00373394
1 The Root Network(ROOT) ke GBP
0.00182938
1 The Root Network(ROOT) ke EUR
0.00210504
1 The Root Network(ROOT) ke USD
$0.002506
1 The Root Network(ROOT) ke MYR
RM0.0105252
1 The Root Network(ROOT) ke TRY
0.10342262
1 The Root Network(ROOT) ke JPY
¥0.365876
1 The Root Network(ROOT) ke ARS
ARS$3.67986052
1 The Root Network(ROOT) ke RUB
0.2084992
1 The Root Network(ROOT) ke INR
0.22047788
1 The Root Network(ROOT) ke IDR
Rp41.08196064
1 The Root Network(ROOT) ke KRW
3.45655086
1 The Root Network(ROOT) ke PHP
0.1424661
1 The Root Network(ROOT) ke EGP
￡E.0.12048848
1 The Root Network(ROOT) ke BRL
R$0.01325674
1 The Root Network(ROOT) ke CAD
C$0.00343322
1 The Root Network(ROOT) ke BDT
0.3052308
1 The Root Network(ROOT) ke NGN
3.74586856
1 The Root Network(ROOT) ke COP
$9.675666
1 The Root Network(ROOT) ke ZAR
R.0.04340392
1 The Root Network(ROOT) ke UAH
0.10317202
1 The Root Network(ROOT) ke VES
Bs0.40096
1 The Root Network(ROOT) ke CLP
$2.378194
1 The Root Network(ROOT) ke PKR
Rs0.71130304
1 The Root Network(ROOT) ke KZT
1.35604672
1 The Root Network(ROOT) ke THB
฿0.07936502
1 The Root Network(ROOT) ke TWD
NT$0.0754306
1 The Root Network(ROOT) ke AED
د.إ0.00919702
1 The Root Network(ROOT) ke CHF
Fr0.00195468
1 The Root Network(ROOT) ke HKD
HK$0.01949668
1 The Root Network(ROOT) ke AMD
֏0.9582944
1 The Root Network(ROOT) ke MAD
.د.م0.02247882
1 The Root Network(ROOT) ke MXN
$0.04583474
1 The Root Network(ROOT) ke SAR
ريال0.0093975
1 The Root Network(ROOT) ke PLN
0.00897148
1 The Root Network(ROOT) ke RON
лв0.01067556
1 The Root Network(ROOT) ke SEK
kr0.02310532
1 The Root Network(ROOT) ke BGN
лв0.0041349
1 The Root Network(ROOT) ke HUF
Ft0.82244414
1 The Root Network(ROOT) ke CZK
0.05132288
1 The Root Network(ROOT) ke KWD
د.ك0.000761824
1 The Root Network(ROOT) ke ILS
0.00834498
1 The Root Network(ROOT) ke AOA
Kz2.28439442
1 The Root Network(ROOT) ke BHD
.د.ب0.000944762
1 The Root Network(ROOT) ke BMD
$0.002506
1 The Root Network(ROOT) ke DKK
kr0.01573768
1 The Root Network(ROOT) ke HNL
L0.06573238
1 The Root Network(ROOT) ke MUR
0.1133965
1 The Root Network(ROOT) ke NAD
$0.04352922
1 The Root Network(ROOT) ke NOK
kr0.0244335
1 The Root Network(ROOT) ke NZD
$0.00418502
1 The Root Network(ROOT) ke PAB
B/.0.002506
1 The Root Network(ROOT) ke PGK
K0.01047508
1 The Root Network(ROOT) ke QAR
ر.ق0.00912184
1 The Root Network(ROOT) ke RSD
дин.0.24741738

The Root Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang The Root Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web The Root Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Root Network

Berapakah nilai The Root Network (ROOT) hari ini?
Harga langsung ROOT dalam USD ialah 0.002506 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROOT ke USD?
Harga semasa ROOT ke USD ialah $ 0.002506. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Root Network?
Had pasaran untuk ROOT ialah $ 9.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROOT?
Bekalan edaran ROOT ialah 3.74B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROOT?
ROOT mencapai harga ATH sebanyak 0.4653452372359346 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROOT?
ROOT melihat harga ATL sebanyak 0.002447210898633977 USD.
Berapakah jumlah dagangan ROOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROOTialah $ 89.71K USD.
Adakah ROOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:53:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

