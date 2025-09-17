Apakah itu The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

Tokenomik The Root Network (ROOT)

Memahami tokenomik The Root Network (ROOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

The Root Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang The Root Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Root Network Berapakah nilai The Root Network (ROOT) hari ini? Harga langsung ROOT dalam USD ialah 0.002506 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ROOT ke USD? $ 0.002506 . Lihat Harga semasa ROOT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran The Root Network? Had pasaran untuk ROOT ialah $ 9.38M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ROOT? Bekalan edaran ROOT ialah 3.74B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROOT? ROOT mencapai harga ATH sebanyak 0.4653452372359346 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROOT? ROOT melihat harga ATL sebanyak 0.002447210898633977 USD . Berapakah jumlah dagangan ROOT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROOTialah $ 89.71K USD . Adakah ROOT akan naik lebih tinggi tahun ini? ROOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

