Oasis Logo

OasisHargae(ROSE)

1 ROSE ke USD Harga Langsung:

$0.02788
$0.02788$0.02788
+0.83%1D
USD
Oasis (ROSE) Carta Harga Langsung
Oasis (ROSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02734
$ 0.02734$ 0.02734
24J Rendah
$ 0.02846
$ 0.02846$ 0.02846
24J Tinggi

$ 0.02734
$ 0.02734$ 0.02734

$ 0.02846
$ 0.02846$ 0.02846

$ 0.5963579420049011
$ 0.5963579420049011$ 0.5963579420049011

$ 0.019431918889546658
$ 0.019431918889546658$ 0.019431918889546658

+0.07%

+0.83%

+1.97%

+1.97%

Oasis (ROSE) harga masa nyata ialah $ 0.0279. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROSE didagangkan antara $ 0.02734 rendah dan $ 0.02846 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROSE sepanjang masa ialah $ 0.5963579420049011, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.019431918889546658.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROSE telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +0.83% dalam 24 jam dan +1.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oasis (ROSE) Maklumat Pasaran

No.230

$ 206.74M
$ 206.74M$ 206.74M

$ 200.44K
$ 200.44K$ 200.44K

$ 279.00M
$ 279.00M$ 279.00M

7.41B
7.41B 7.41B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ROSE

Had Pasaran semasa Oasis ialah $ 206.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 200.44K. Bekalan edaran ROSE ialah 7.41B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 279.00M.

Oasis (ROSE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Oasis hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002295+0.83%
30 Hari$ -0.00203-6.79%
60 Hari$ -0.00396-12.43%
90 Hari$ +0.00396+16.54%
Perubahan Harga Oasis Hari Ini

Hari ini, ROSE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002295 (+0.83%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOasis

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00203 (-6.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Oasis

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ROSE mengalami perubahan sebanyak $ -0.00396 (-12.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Oasis

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00396 (+16.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Oasis (ROSE)?

Semak Oasishalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Oasis (ROSE)

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

Oasis tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Oasis pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ROSE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Oasis di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Oasis anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Oasis Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Oasis (ROSE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Oasis (ROSE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oasis.

Semak Oasis ramalan harga sekarang!

Tokenomik Oasis (ROSE)

Memahami tokenomik Oasis (ROSE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROSE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Oasis (ROSE)

Mencari cara membeli Oasis? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Oasis di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ROSE kepada Mata Wang Tempatan

1 Oasis(ROSE) ke VND
734.1885
1 Oasis(ROSE) ke AUD
A$0.041571
1 Oasis(ROSE) ke GBP
0.020367
1 Oasis(ROSE) ke EUR
0.023436
1 Oasis(ROSE) ke USD
$0.0279
1 Oasis(ROSE) ke MYR
RM0.11718
1 Oasis(ROSE) ke TRY
1.151712
1 Oasis(ROSE) ke JPY
¥4.0734
1 Oasis(ROSE) ke ARS
ARS$40.789242
1 Oasis(ROSE) ke RUB
2.32128
1 Oasis(ROSE) ke INR
2.454921
1 Oasis(ROSE) ke IDR
Rp457.376976
1 Oasis(ROSE) ke KRW
38.535759
1 Oasis(ROSE) ke PHP
1.58472
1 Oasis(ROSE) ke EGP
￡E.1.341153
1 Oasis(ROSE) ke BRL
R$0.148149
1 Oasis(ROSE) ke CAD
C$0.038223
1 Oasis(ROSE) ke BDT
3.39822
1 Oasis(ROSE) ke NGN
41.703804
1 Oasis(ROSE) ke COP
$108.560295
1 Oasis(ROSE) ke ZAR
R.0.483786
1 Oasis(ROSE) ke UAH
1.148643
1 Oasis(ROSE) ke VES
Bs4.464
1 Oasis(ROSE) ke CLP
$26.4771
1 Oasis(ROSE) ke PKR
Rs7.919136
1 Oasis(ROSE) ke KZT
15.097248
1 Oasis(ROSE) ke THB
฿0.883872
1 Oasis(ROSE) ke TWD
NT$0.839232
1 Oasis(ROSE) ke AED
د.إ0.102393
1 Oasis(ROSE) ke CHF
Fr0.021762
1 Oasis(ROSE) ke HKD
HK$0.217062
1 Oasis(ROSE) ke AMD
֏10.66896
1 Oasis(ROSE) ke MAD
.د.م0.250263
1 Oasis(ROSE) ke MXN
$0.510849
1 Oasis(ROSE) ke SAR
ريال0.104625
1 Oasis(ROSE) ke PLN
0.100161
1 Oasis(ROSE) ke RON
лв0.119133
1 Oasis(ROSE) ke SEK
kr0.257517
1 Oasis(ROSE) ke BGN
лв0.046035
1 Oasis(ROSE) ke HUF
Ft9.168498
1 Oasis(ROSE) ke CZK
0.572508
1 Oasis(ROSE) ke KWD
د.ك0.0084816
1 Oasis(ROSE) ke ILS
0.092907
1 Oasis(ROSE) ke AOA
Kz25.432803
1 Oasis(ROSE) ke BHD
.د.ب0.0105183
1 Oasis(ROSE) ke BMD
$0.0279
1 Oasis(ROSE) ke DKK
kr0.175491
1 Oasis(ROSE) ke HNL
L0.731817
1 Oasis(ROSE) ke MUR
1.262475
1 Oasis(ROSE) ke NAD
$0.484623
1 Oasis(ROSE) ke NOK
kr0.272583
1 Oasis(ROSE) ke NZD
$0.046593
1 Oasis(ROSE) ke PAB
B/.0.0279
1 Oasis(ROSE) ke PGK
K0.116622
1 Oasis(ROSE) ke QAR
ر.ق0.101556
1 Oasis(ROSE) ke RSD
дин.2.758194

Oasis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Oasis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Oasis Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Oasis

Berapakah nilai Oasis (ROSE) hari ini?
Harga langsung ROSE dalam USD ialah 0.0279 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROSE ke USD?
Harga semasa ROSE ke USD ialah $ 0.0279. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Oasis?
Had pasaran untuk ROSE ialah $ 206.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROSE?
Bekalan edaran ROSE ialah 7.41B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROSE?
ROSE mencapai harga ATH sebanyak 0.5963579420049011 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROSE?
ROSE melihat harga ATL sebanyak 0.019431918889546658 USD.
Berapakah jumlah dagangan ROSE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROSEialah $ 200.44K USD.
Adakah ROSE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROSE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROSEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
