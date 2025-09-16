Apakah itu Oasis (ROSE)

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

Tokenomik Oasis (ROSE)

Memahami tokenomik Oasis (ROSE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROSE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Oasis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Oasis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Oasis Berapakah nilai Oasis (ROSE) hari ini? Harga langsung ROSE dalam USD ialah 0.0279 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ROSE ke USD? $ 0.0279 . Lihat Harga semasa ROSE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Oasis? Had pasaran untuk ROSE ialah $ 206.74M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ROSE? Bekalan edaran ROSE ialah 7.41B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROSE? ROSE mencapai harga ATH sebanyak 0.5963579420049011 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROSE? ROSE melihat harga ATL sebanyak 0.019431918889546658 USD . Berapakah jumlah dagangan ROSE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROSEialah $ 200.44K USD . Adakah ROSE akan naik lebih tinggi tahun ini? ROSE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROSEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Oasis (ROSE) Kemas Kini Industri Penting

