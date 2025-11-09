BursaDEX+
Harga ROVR Network langsung hari ini ialah 0.009429 USD.ROVR modal pasaran ialah 2,029,996.263792 USD. Jejaki masa nyata ROVR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ROVR

Maklumat Harga ROVR

Apakah ROVR

Kertas putih ROVR

Laman Web Rasmi ROVR

ROVR NetworkHargae(ROVR)

1 ROVR ke USD Harga Langsung:

$0.009429
-0.14%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:48:01 (UTC+8)

ROVR Network Harga Hari Ini

Harga langsung ROVR Network (ROVR) hari ini ialah $ 0.009429, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROVR kepada USD penukaran adalah $ 0.009429 setiap ROVR.

ROVR Network kini berada pada kedudukan #1788 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.03M, dengan bekalan edaran sebanyak 215.29M ROVR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROVR didagangkan antara $ 0.00927 (rendah) dan $ 0.00952 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.021590040558154902, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.008280267387340556.

Dalam prestasi jangka pendek, ROVR dipindahkan +0.04% dalam sejam terakhir dan +1.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 94.00K.

ROVR Network (ROVR) Maklumat Pasaran

No.1788

$ 2.03M
$ 94.00K
$ 94.29M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%

SOL

Had Pasaran semasa ROVR Network ialah $ 2.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.00K. Bekalan edaran ROVR ialah 215.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999998876. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.29M.

ROVR Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00927
24J Rendah
$ 0.00952
24J Tinggi

$ 0.00927
$ 0.00952
$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
+0.04%

-0.13%

+1.81%

+1.81%

ROVR Network (ROVR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ROVR Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001322-0.13%
30 Hari$ -0.002381-20.17%
60 Hari$ +0.004429+88.58%
90 Hari$ +0.004429+88.58%
Perubahan Harga ROVR Network Hari Ini

Hari ini, ROVR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001322 (-0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariROVR Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002381 (-20.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ROVR Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ROVR mengalami perubahan sebanyak $ +0.004429 (+88.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ROVR Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.004429 (+88.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ROVR Network (ROVR)?

Semak ROVR Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk ROVR Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis ROVR Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ROVR Network?

ROVR Network prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Network adoption and user growth
4. Partnership announcements and integrations
5. Technology updates and roadmap developments
6. Regulatory news affecting DeFi projects
7. Token supply dynamics and tokenomics
8. Competition from similar blockchain networks
9. General economic conditions and risk appetite
10. Social media buzz and community engagement

Mengapa orang ingin tahu harga ROVR Network hari ini?

People want to know ROVR Network (ROVR) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps traders identify trends, assess volatility, and make informed decisions.

Ramalan Harga untuk ROVR Network

ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROVR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ROVR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga ROVR Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ROVR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ROVR Network Ramalan Harga.

Perihal ROVR Network

Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.

Bagaimana untuk membeli & Melabur ROVR Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ROVR Network? Membeli ROVR adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli ROVR Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan ROVR Network (ROVR) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 215.29M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan ROVR Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan ROVR Network

Memiliki ROVR Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli ROVR Network (ROVR) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ROVR Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ROVR Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ROVR Network

Berapakah nilai 1 ROVR Network pada tahun 2030?
Jika ROVR Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ROVR Network berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:48:01 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

