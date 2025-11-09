ROVR Network Harga Hari Ini

Harga langsung ROVR Network (ROVR) hari ini ialah $ 0.009429, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROVR kepada USD penukaran adalah $ 0.009429 setiap ROVR.

ROVR Network kini berada pada kedudukan #1788 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.03M, dengan bekalan edaran sebanyak 215.29M ROVR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROVR didagangkan antara $ 0.00927 (rendah) dan $ 0.00952 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.021590040558154902, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.008280267387340556.

Dalam prestasi jangka pendek, ROVR dipindahkan +0.04% dalam sejam terakhir dan +1.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 94.00K.

ROVR Network (ROVR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1788 Modal Pasaran $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Kelantangan (24J) $ 94.00K$ 94.00K $ 94.00K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.29M$ 94.29M $ 94.29M Bekalan Peredaran 215.29M 215.29M 215.29M Bekalan Maks 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Jumlah Bekalan 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Kadar Peredaran 2.15% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa ROVR Network ialah $ 2.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.00K. Bekalan edaran ROVR ialah 215.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999998876. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.29M.