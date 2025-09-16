Lagi Mengenai RPL

Rocket Pool Logo

Rocket PoolHargae(RPL)

1 RPL ke USD Harga Langsung:

$6.313
-3.27%1D
USD
Rocket Pool (RPL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:47:52 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 6.23
24J Rendah
$ 6.727
24J Tinggi

$ 6.23
$ 6.727
$ 154.7288747531403
$ 0.0911751633458
-0.90%

-3.27%

-0.84%

-0.84%

Rocket Pool (RPL) harga masa nyata ialah $ 6.323. Sepanjang 24 jam yang lalu, RPL didagangkan antara $ 6.23 rendah dan $ 6.727 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RPL sepanjang masa ialah $ 154.7288747531403, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0911751633458.

Dari segi prestasi jangka pendek, RPL telah berubah sebanyak -0.90% sejak sejam yang lalu, -3.27% dalam 24 jam dan -0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rocket Pool (RPL) Maklumat Pasaran

No.291

$ 137.25M
$ 620.17K
$ 137.25M
21.71M
--
21,707,238.69416839
ETH

Had Pasaran semasa Rocket Pool ialah $ 137.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 620.17K. Bekalan edaran RPL ialah 21.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21707238.69416839. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 137.25M.

Rocket Pool (RPL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Rocket Pool hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.21341-3.27%
30 Hari$ -1.606-20.26%
60 Hari$ -1.03-14.01%
90 Hari$ +0.499+8.56%
Perubahan Harga Rocket Pool Hari Ini

Hari ini, RPL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.21341 (-3.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRocket Pool

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.606 (-20.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Rocket Pool

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RPL mengalami perubahan sebanyak $ -1.03 (-14.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Rocket Pool

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.499 (+8.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Rocket Pool (RPL)?

Semak Rocket Poolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Rocket Pool pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RPL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Rocket Pool di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Rocket Pool anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Rocket Pool Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rocket Pool (RPL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rocket Pool (RPL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rocket Pool.

Semak Rocket Pool ramalan harga sekarang!

Tokenomik Rocket Pool (RPL)

Memahami tokenomik Rocket Pool (RPL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RPL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Rocket Pool (RPL)

Mencari cara membeli Rocket Pool? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Rocket Pool di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RPL kepada Mata Wang Tempatan

Rocket Pool Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rocket Pool, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Rocket Pool Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rocket Pool

Berapakah nilai Rocket Pool (RPL) hari ini?
Harga langsung RPL dalam USD ialah 6.323 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RPL ke USD?
Harga semasa RPL ke USD ialah $ 6.323. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rocket Pool?
Had pasaran untuk RPL ialah $ 137.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RPL?
Bekalan edaran RPL ialah 21.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RPL?
RPL mencapai harga ATH sebanyak 154.7288747531403 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RPL?
RPL melihat harga ATL sebanyak 0.0911751633458 USD.
Berapakah jumlah dagangan RPL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RPLialah $ 620.17K USD.
Adakah RPL akan naik lebih tinggi tahun ini?
RPL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RPLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:47:52 (UTC+8)

