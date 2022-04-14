Tokenomik Rocket Pool (RPL)

Lihat cerapan utama tentang Rocket Pool (RPL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Rocket Pool (RPL) Maklumat

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

https://www.rocketpool.net/
https://docs.rocketpool.net
https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f

Rocket Pool (RPL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Rocket Pool (RPL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 147.31M
Jumlah Bekalan:
$ 21.71M
Bekalan Edaran:
$ 21.71M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 147.31M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 65.19
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0911751633458
Harga Semasa:
$ 6.786
Tokenomik Rocket Pool (RPL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Rocket Pool (RPL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RPL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RPL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RPL, terokai RPL harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.