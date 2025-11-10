ResearchHub Harga Hari Ini

Harga langsung ResearchHub (RSC) hari ini ialah $ 0.2893, dengan 0.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RSC kepada USD penukaran adalah $ 0.2893 setiap RSC.

ResearchHub kini berada pada kedudukan #482 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RSC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RSC didagangkan antara $ 0.2729 (rendah) dan $ 0.3057 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.5109694213523286, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.003447549525926296.

Dalam prestasi jangka pendek, RSC dipindahkan +0.97% dalam sejam terakhir dan +0.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.60K.

ResearchHub (RSC) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.482 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 58.60K$ 58.60K $ 58.60K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 289.30M$ 289.30M $ 289.30M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa ResearchHub ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.60K. Bekalan edaran RSC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 289.30M.