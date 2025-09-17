Lagi Mengenai RTF

Maklumat Harga RTF

Kertas putih RTF

Laman Web Rasmi RTF

Tokenomik RTF

Ramalan Harga RTF

Sejarah RTF

RTF Panduan Membeli

Penukar Mata Wang RTF-ke-Fiat

RTF Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ready to Fight Logo

Ready to FightHargae(RTF)

1 RTF ke USD Harga Langsung:

$0.01152
$0.01152$0.01152
0.00%1D
USD
Ready to Fight (RTF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:21:21 (UTC+8)

Ready to Fight (RTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0115
$ 0.0115$ 0.0115
24J Rendah
$ 0.01156
$ 0.01156$ 0.01156
24J Tinggi

$ 0.0115
$ 0.0115$ 0.0115

$ 0.01156
$ 0.01156$ 0.01156

$ 0.2862044677525272
$ 0.2862044677525272$ 0.2862044677525272

$ 0.009836048565616116
$ 0.009836048565616116$ 0.009836048565616116

-0.09%

0.00%

-0.61%

-0.61%

Ready to Fight (RTF) harga masa nyata ialah $ 0.01152. Sepanjang 24 jam yang lalu, RTF didagangkan antara $ 0.0115 rendah dan $ 0.01156 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RTF sepanjang masa ialah $ 0.2862044677525272, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009836048565616116.

Dari segi prestasi jangka pendek, RTF telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ready to Fight (RTF) Maklumat Pasaran

No.3807

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 130.16K
$ 130.16K$ 130.16K

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Ready to Fight ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.16K. Bekalan edaran RTF ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61M.

Ready to Fight (RTF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ready to Fight hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00032-2.71%
60 Hari$ -0.00913-44.22%
90 Hari$ -0.03511-75.30%
Perubahan Harga Ready to Fight Hari Ini

Hari ini, RTF mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariReady to Fight

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00032 (-2.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ready to Fight

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RTF mengalami perubahan sebanyak $ -0.00913 (-44.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ready to Fight

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.03511 (-75.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ready to Fight (RTF)?

Semak Ready to Fighthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Ready to Fight tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ready to Fight pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RTF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ready to Fight di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ready to Fight anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ready to Fight Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ready to Fight (RTF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ready to Fight (RTF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ready to Fight.

Semak Ready to Fight ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ready to Fight (RTF)

Memahami tokenomik Ready to Fight (RTF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RTF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ready to Fight (RTF)

Mencari cara membeli Ready to Fight? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ready to Fight di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RTF kepada Mata Wang Tempatan

1 Ready to Fight(RTF) ke VND
303.1488
1 Ready to Fight(RTF) ke AUD
A$0.0171648
1 Ready to Fight(RTF) ke GBP
0.0084096
1 Ready to Fight(RTF) ke EUR
0.0096768
1 Ready to Fight(RTF) ke USD
$0.01152
1 Ready to Fight(RTF) ke MYR
RM0.048384
1 Ready to Fight(RTF) ke TRY
0.4754304
1 Ready to Fight(RTF) ke JPY
¥1.68192
1 Ready to Fight(RTF) ke ARS
ARS$16.8666624
1 Ready to Fight(RTF) ke RUB
0.9583488
1 Ready to Fight(RTF) ke INR
1.01376
1 Ready to Fight(RTF) ke IDR
Rp188.8524288
1 Ready to Fight(RTF) ke KRW
15.9115392
1 Ready to Fight(RTF) ke PHP
0.6557184
1 Ready to Fight(RTF) ke EGP
￡E.0.5537664
1 Ready to Fight(RTF) ke BRL
R$0.061056
1 Ready to Fight(RTF) ke CAD
C$0.0157824
1 Ready to Fight(RTF) ke BDT
1.403136
1 Ready to Fight(RTF) ke NGN
17.2196352
1 Ready to Fight(RTF) ke COP
$44.824896
1 Ready to Fight(RTF) ke ZAR
R.0.1999872
1 Ready to Fight(RTF) ke UAH
0.4742784
1 Ready to Fight(RTF) ke VES
Bs1.8432
1 Ready to Fight(RTF) ke CLP
$10.944
1 Ready to Fight(RTF) ke PKR
Rs3.2698368
1 Ready to Fight(RTF) ke KZT
6.2337024
1 Ready to Fight(RTF) ke THB
฿0.365184
1 Ready to Fight(RTF) ke TWD
NT$0.3468672
1 Ready to Fight(RTF) ke AED
د.إ0.0422784
1 Ready to Fight(RTF) ke CHF
Fr0.0089856
1 Ready to Fight(RTF) ke HKD
HK$0.0896256
1 Ready to Fight(RTF) ke AMD
֏4.405248
1 Ready to Fight(RTF) ke MAD
.د.م0.1033344
1 Ready to Fight(RTF) ke MXN
$0.2105856
1 Ready to Fight(RTF) ke SAR
ريال0.0432
1 Ready to Fight(RTF) ke PLN
0.0412416
1 Ready to Fight(RTF) ke RON
лв0.0491904
1 Ready to Fight(RTF) ke SEK
kr0.1063296
1 Ready to Fight(RTF) ke BGN
лв0.019008
1 Ready to Fight(RTF) ke HUF
Ft3.7869696
1 Ready to Fight(RTF) ke CZK
0.2362752
1 Ready to Fight(RTF) ke KWD
د.ك0.00350208
1 Ready to Fight(RTF) ke ILS
0.0383616
1 Ready to Fight(RTF) ke AOA
Kz10.5012864
1 Ready to Fight(RTF) ke BHD
.د.ب0.00433152
1 Ready to Fight(RTF) ke BMD
$0.01152
1 Ready to Fight(RTF) ke DKK
kr0.0724608
1 Ready to Fight(RTF) ke HNL
L0.3021696
1 Ready to Fight(RTF) ke MUR
0.52128
1 Ready to Fight(RTF) ke NAD
$0.2001024
1 Ready to Fight(RTF) ke NOK
kr0.1125504
1 Ready to Fight(RTF) ke NZD
$0.0192384
1 Ready to Fight(RTF) ke PAB
B/.0.01152
1 Ready to Fight(RTF) ke PGK
K0.0481536
1 Ready to Fight(RTF) ke QAR
ر.ق0.0419328
1 Ready to Fight(RTF) ke RSD
дин.1.138752

Ready to Fight Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ready to Fight, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ready to Fight Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ready to Fight

Berapakah nilai Ready to Fight (RTF) hari ini?
Harga langsung RTF dalam USD ialah 0.01152 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RTF ke USD?
Harga semasa RTF ke USD ialah $ 0.01152. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ready to Fight?
Had pasaran untuk RTF ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RTF?
Bekalan edaran RTF ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RTF?
RTF mencapai harga ATH sebanyak 0.2862044677525272 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RTF?
RTF melihat harga ATL sebanyak 0.009836048565616116 USD.
Berapakah jumlah dagangan RTF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RTFialah $ 130.16K USD.
Adakah RTF akan naik lebih tinggi tahun ini?
RTF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RTFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:21:21 (UTC+8)

Ready to Fight (RTF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RTF-ke-USD

Jumlah

RTF
RTF
USD
USD

1 RTF = 0.01152 USD

Berdagang RTF

RTFUSDT
$0.01152
$0.01152$0.01152
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan