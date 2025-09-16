Apakah itu THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

THORChain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



THORChain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai THORChain (RUNE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset THORChain (RUNE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk THORChain.

Tokenomik THORChain (RUNE)

Memahami tokenomik THORChain (RUNE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RUNE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli THORChain (RUNE)

Mencari cara membeli THORChain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah THORChain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RUNE kepada Mata Wang Tempatan

THORChain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang THORChain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai THORChain Berapakah nilai THORChain (RUNE) hari ini? Harga langsung RUNE dalam USD ialah 1.255 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RUNE ke USD? $ 1.255 . Lihat Harga semasa RUNE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran THORChain? Had pasaran untuk RUNE ialah $ 440.90M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RUNE? Bekalan edaran RUNE ialah 351.31M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RUNE? RUNE mencapai harga ATH sebanyak 21.26140054 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RUNE? RUNE melihat harga ATL sebanyak 0.00793864363964 USD . Berapakah jumlah dagangan RUNE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RUNEialah $ 1.30M USD . Adakah RUNE akan naik lebih tinggi tahun ini? RUNE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RUNEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

THORChain (RUNE) Kemas Kini Industri Penting

