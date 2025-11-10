Runwago Harga Hari Ini

Harga langsung Runwago (RUNWAGO) hari ini ialah $ 0.03358, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RUNWAGO kepada USD penukaran adalah $ 0.03358 setiap RUNWAGO.

Runwago kini berada pada kedudukan #3908 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 RUNWAGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RUNWAGO didagangkan antara $ 0.03232 (rendah) dan $ 0.0345 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0835555409997446, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03054487938728112.

Dalam prestasi jangka pendek, RUNWAGO dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -34.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.39K.

Runwago (RUNWAGO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3908 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Runwago ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.39K. Bekalan edaran RUNWAGO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.36M.