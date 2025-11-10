BursaDEX+
Harga Runwago langsung hari ini ialah 0.03358 USD.RUNWAGO modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata RUNWAGO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Runwago Logo

RunwagoHargae(RUNWAGO)

1 RUNWAGO ke USD Harga Langsung:

Runwago (RUNWAGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:17:10 (UTC+8)

Runwago Harga Hari Ini

Harga langsung Runwago (RUNWAGO) hari ini ialah $ 0.03358, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RUNWAGO kepada USD penukaran adalah $ 0.03358 setiap RUNWAGO.

Runwago kini berada pada kedudukan #3908 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 RUNWAGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RUNWAGO didagangkan antara $ 0.03232 (rendah) dan $ 0.0345 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0835555409997446, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03054487938728112.

Dalam prestasi jangka pendek, RUNWAGO dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -34.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.39K.

Runwago (RUNWAGO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Runwago ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.39K. Bekalan edaran RUNWAGO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.36M.

Runwago Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
-34.06%

-34.06%

Runwago (RUNWAGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Runwago hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.08193-70.93%
60 Hari$ -0.05642-62.69%
90 Hari$ -0.05642-62.69%
Perubahan Harga Runwago Hari Ini

Hari ini, RUNWAGO mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRunwago

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.08193 (-70.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Runwago

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RUNWAGO mengalami perubahan sebanyak $ -0.05642 (-62.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Runwago

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.05642 (-62.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Runwago (RUNWAGO)?

Semak Runwagohalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Runwago

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Runwago pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Runwago?

Several factors influence Runwago (RUNWAGO) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and milestones
5. Community adoption and user growth
6. Exchange listings and partnerships
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Supply and demand dynamics
10. Social media buzz and marketing campaigns

Mengapa orang ingin tahu harga Runwago hari ini?

People want to know Runwago (RUNWAGO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing market entry/exit points, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Runwago

Runwago (RUNWAGO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Runwago (RUNWAGO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Runwago berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Runwago yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RUNWAGO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Runwago Ramalan Harga.

Perihal Runwago

RUNWAGO is a digital cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain technology that ensures secure, transparent, and swift transactions. The primary role of RUNWAGO is to provide a medium of exchange for users within its ecosystem, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its consensus model, while not widely known, is designed to maintain the integrity and security of the network. The typical uses of RUNWAGO include payments and transfers, with an emphasis on reducing the cost and time associated with traditional banking systems. The asset's issuance model is also designed to control supply and maintain value stability within the network.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Runwago dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Runwago? Membeli RUNWAGO adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Runwago. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Runwago (RUNWAGO) perjalanan Membeli anda.

Panduan Cara Membeli Runwago (RUNWAGO)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Runwago

Memiliki Runwago membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Runwago (RUNWAGO) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Runwago, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Runwago

Berapakah nilai 1 Runwago pada tahun 2030?
Jika Runwago berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi.
Runwago (RUNWAGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

