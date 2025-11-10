Tokenomik Runwago (RUNWAGO)

Tokenomik Runwago (RUNWAGO)

Lihat cerapan utama tentang Runwago (RUNWAGO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:31:16 (UTC+8)
USD

Runwago (RUNWAGO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Runwago (RUNWAGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.988
$ 0.988$ 0.988
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03054487938728112
$ 0.03054487938728112$ 0.03054487938728112
Harga Semasa:
$ 0.03272
$ 0.03272$ 0.03272

Runwago (RUNWAGO) Maklumat

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Laman Web Rasmi:
https://www.runwago.com
Kertas putih:
https://whitepaper.runwago.com
Peneroka Blok:
https://basescan.org/address/0x5d3772ce50dedca695197373f858bfb324e32e5a

Tokenomik Runwago (RUNWAGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Runwago (RUNWAGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RUNWAGO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RUNWAGO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RUNWAGO, terokai RUNWAGO harga langsung token!

Cara Membeli RUNWAGO

Berminat untuk menambah Runwago (RUNWAGO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli RUNWAGO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Runwago (RUNWAGO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga RUNWAGO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

RUNWAGO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RUNWAGO? Halaman ramalan harga RUNWAGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi