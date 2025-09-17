Lagi Mengenai RVF

1 RVF ke USD Harga Langsung:

RocketX exchange (RVF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:21:48 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) Maklumat Harga (USD)

+2.22%

RocketX exchange (RVF) harga masa nyata ialah $ 0.07064. Sepanjang 24 jam yang lalu, RVF didagangkan antara $ 0.07033 rendah dan $ 0.07108 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RVF sepanjang masa ialah $ 1.376832374971313, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01723594.

Dari segi prestasi jangka pendek, RVF telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RocketX exchange (RVF) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa RocketX exchange ialah $ 6.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 328.94. Bekalan edaran RVF ialah 93.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98541333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.06M.

RocketX exchange (RVF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RocketX exchange hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00319-4.33%
60 Hari$ +0.01688+31.39%
90 Hari$ +0.02943+71.41%
Perubahan Harga RocketX exchange Hari Ini

Hari ini, RVF mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRocketX exchange

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00319 (-4.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RocketX exchange

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RVF mengalami perubahan sebanyak $ +0.01688 (+31.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RocketX exchange

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02943 (+71.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RocketX exchange (RVF)?

Semak RocketX exchangehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus RocketX exchange pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RVF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang RocketX exchange di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian RocketX exchange anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

RocketX exchange Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RocketX exchange (RVF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RocketX exchange (RVF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RocketX exchange.

Semak RocketX exchange ramalan harga sekarang!

Tokenomik RocketX exchange (RVF)

Memahami tokenomik RocketX exchange (RVF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RVF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli RocketX exchange (RVF)

Mencari cara membeli RocketX exchange? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah RocketX exchange di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RVF kepada Mata Wang Tempatan

RocketX exchange Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RocketX exchange, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web RocketX exchange Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RocketX exchange

Berapakah nilai RocketX exchange (RVF) hari ini?
Harga langsung RVF dalam USD ialah 0.07064 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RVF ke USD?
Harga semasa RVF ke USD ialah $ 0.07064. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RocketX exchange?
Had pasaran untuk RVF ialah $ 6.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RVF?
Bekalan edaran RVF ialah 93.69M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RVF?
RVF mencapai harga ATH sebanyak 1.376832374971313 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RVF?
RVF melihat harga ATL sebanyak 0.01723594 USD.
Berapakah jumlah dagangan RVF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RVFialah $ 328.94 USD.
Adakah RVF akan naik lebih tinggi tahun ini?
RVF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RVFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:21:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

