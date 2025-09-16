Apakah itu RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Berapakah nilai RavenCoin (RVN) hari ini? Harga langsung RVN dalam USD ialah 0.012987 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RVN ke USD? $ 0.012987 . Apakah had pasaran RavenCoin? Had pasaran untuk RVN ialah $ 202.46M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RVN? Bekalan edaran RVN ialah 15.59B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RVN? RVN mencapai harga ATH sebanyak 0.28542094 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RVN? RVN melihat harga ATL sebanyak 0.00879405250642 USD . Berapakah jumlah dagangan RVN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RVNialah $ 547.33K USD .

