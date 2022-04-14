Tokenomik RavenCoin (RVN)

RavenCoin (RVN) Maklumat

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Laman Web Rasmi:
https://ravencoin.org/
Kertas putih:
https://ravencoin.org/whitepaper/
Peneroka Blok:
https://ravencoin.network/

RavenCoin (RVN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RavenCoin (RVN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 210.74M
$ 210.74M$ 210.74M
Jumlah Bekalan:
$ 15.60B
$ 15.60B$ 15.60B
Bekalan Edaran:
$ 15.60B
$ 15.60B$ 15.60B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 283.75M
$ 283.75M$ 283.75M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.289
$ 0.289$ 0.289
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00879405250642
$ 0.00879405250642$ 0.00879405250642
Harga Semasa:
$ 0.013512
$ 0.013512$ 0.013512

Tokenomik RavenCoin (RVN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RavenCoin (RVN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RVN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RVN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RVN, terokai RVN harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.