Lendr.fi Harga Hari Ini

Harga langsung Lendr.fi (RWAL) hari ini ialah $ 0.003198, dengan 3.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RWAL kepada USD penukaran adalah $ 0.003198 setiap RWAL.

Lendr.fi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- RWAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RWAL didagangkan antara $ 0.003152 (rendah) dan $ 0.005074 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, RWAL dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -16.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.30K.

Lendr.fi (RWAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.30K$ 2.30K $ 2.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Lendr.fi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.30K. Bekalan edaran RWAL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.20M.