Rexas Finance Logo

Rexas FinanceHargae(RXS)

1 RXS ke USD Harga Langsung:

$0.002857
$0.002857$0.002857
-0.34%1D
USD
Rexas Finance (RXS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:48:42 (UTC+8)

Rexas Finance (RXS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002736
$ 0.002736$ 0.002736
24J Rendah
$ 0.00288
$ 0.00288$ 0.00288
24J Tinggi

$ 0.002736
$ 0.002736$ 0.002736

$ 0.00288
$ 0.00288$ 0.00288

$ 0.11465698706256379
$ 0.11465698706256379$ 0.11465698706256379

$ 0.002836457537385379
$ 0.002836457537385379$ 0.002836457537385379

0.00%

-0.33%

-4.77%

-4.77%

Rexas Finance (RXS) harga masa nyata ialah $ 0.002857. Sepanjang 24 jam yang lalu, RXS didagangkan antara $ 0.002736 rendah dan $ 0.00288 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RXS sepanjang masa ialah $ 0.11465698706256379, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002836457537385379.

Dari segi prestasi jangka pendek, RXS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -4.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rexas Finance (RXS) Maklumat Pasaran

No.4065

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.06K
$ 62.06K$ 62.06K

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Rexas Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.06K. Bekalan edaran RXS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.86M.

Rexas Finance (RXS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Rexas Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000975-0.33%
30 Hari$ -0.000339-10.61%
60 Hari$ -0.004293-60.05%
90 Hari$ -0.097143-97.15%
Perubahan Harga Rexas Finance Hari Ini

Hari ini, RXS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000975 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRexas Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000339 (-10.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Rexas Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RXS mengalami perubahan sebanyak $ -0.004293 (-60.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Rexas Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.097143 (-97.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Rexas Finance (RXS)?

Semak Rexas Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Rexas Finance (RXS)

RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

Rexas Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Rexas Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RXS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Rexas Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Rexas Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Rexas Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rexas Finance (RXS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rexas Finance (RXS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rexas Finance.

Semak Rexas Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Rexas Finance (RXS)

Memahami tokenomik Rexas Finance (RXS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RXS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Rexas Finance (RXS)

Mencari cara membeli Rexas Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Rexas Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RXS kepada Mata Wang Tempatan

1 Rexas Finance(RXS) ke VND
75.181955
1 Rexas Finance(RXS) ke AUD
A$0.00425693
1 Rexas Finance(RXS) ke GBP
0.00208561
1 Rexas Finance(RXS) ke EUR
0.00239988
1 Rexas Finance(RXS) ke USD
$0.002857
1 Rexas Finance(RXS) ke MYR
RM0.0119994
1 Rexas Finance(RXS) ke TRY
0.11793696
1 Rexas Finance(RXS) ke JPY
¥0.417122
1 Rexas Finance(RXS) ke ARS
ARS$4.17687686
1 Rexas Finance(RXS) ke RUB
0.23670245
1 Rexas Finance(RXS) ke INR
0.25155885
1 Rexas Finance(RXS) ke IDR
Rp46.83605808
1 Rexas Finance(RXS) ke KRW
3.94611697
1 Rexas Finance(RXS) ke PHP
0.16276329
1 Rexas Finance(RXS) ke EGP
￡E.0.13747884
1 Rexas Finance(RXS) ke BRL
R$0.01517067
1 Rexas Finance(RXS) ke CAD
C$0.00391409
1 Rexas Finance(RXS) ke BDT
0.3479826
1 Rexas Finance(RXS) ke NGN
4.27052932
1 Rexas Finance(RXS) ke COP
$11.16015625
1 Rexas Finance(RXS) ke ZAR
R.0.04962609
1 Rexas Finance(RXS) ke UAH
0.11762269
1 Rexas Finance(RXS) ke VES
Bs0.45712
1 Rexas Finance(RXS) ke CLP
$2.711293
1 Rexas Finance(RXS) ke PKR
Rs0.81093088
1 Rexas Finance(RXS) ke KZT
1.54597984
1 Rexas Finance(RXS) ke THB
฿0.09053833
1 Rexas Finance(RXS) ke TWD
NT$0.08602427
1 Rexas Finance(RXS) ke AED
د.إ0.01048519
1 Rexas Finance(RXS) ke CHF
Fr0.00222846
1 Rexas Finance(RXS) ke HKD
HK$0.02222746
1 Rexas Finance(RXS) ke AMD
֏1.0925168
1 Rexas Finance(RXS) ke MAD
.د.م0.02562729
1 Rexas Finance(RXS) ke MXN
$0.05239738
1 Rexas Finance(RXS) ke SAR
ريال0.01071375
1 Rexas Finance(RXS) ke PLN
0.01025663
1 Rexas Finance(RXS) ke RON
лв0.01222796
1 Rexas Finance(RXS) ke SEK
kr0.02642725
1 Rexas Finance(RXS) ke BGN
лв0.00471405
1 Rexas Finance(RXS) ke HUF
Ft0.94163863
1 Rexas Finance(RXS) ke CZK
0.05876849
1 Rexas Finance(RXS) ke KWD
د.ك0.000871385
1 Rexas Finance(RXS) ke ILS
0.00951381
1 Rexas Finance(RXS) ke AOA
Kz2.60435549
1 Rexas Finance(RXS) ke BHD
.د.ب0.001077089
1 Rexas Finance(RXS) ke BMD
$0.002857
1 Rexas Finance(RXS) ke DKK
kr0.01802767
1 Rexas Finance(RXS) ke HNL
L0.07493911
1 Rexas Finance(RXS) ke MUR
0.12927925
1 Rexas Finance(RXS) ke NAD
$0.04962609
1 Rexas Finance(RXS) ke NOK
kr0.0279986
1 Rexas Finance(RXS) ke NZD
$0.00477119
1 Rexas Finance(RXS) ke PAB
B/.0.002857
1 Rexas Finance(RXS) ke PGK
K0.01194226
1 Rexas Finance(RXS) ke QAR
ر.ق0.01039948
1 Rexas Finance(RXS) ke RSD
дин.0.2831287

Rexas Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Rexas Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Rexas Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rexas Finance

Berapakah nilai Rexas Finance (RXS) hari ini?
Harga langsung RXS dalam USD ialah 0.002857 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RXS ke USD?
Harga semasa RXS ke USD ialah $ 0.002857. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rexas Finance?
Had pasaran untuk RXS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RXS?
Bekalan edaran RXS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RXS?
RXS mencapai harga ATH sebanyak 0.11465698706256379 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RXS?
RXS melihat harga ATL sebanyak 0.002836457537385379 USD.
Berapakah jumlah dagangan RXS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RXSialah $ 62.06K USD.
Adakah RXS akan naik lebih tinggi tahun ini?
RXS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RXSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Rexas Finance (RXS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator RXS-ke-USD

Jumlah

RXS
RXS
USD
USD

1 RXS = 0.002857 USD

Berdagang RXS

RXSUSDT
$0.002857
$0.002857$0.002857
-0.33%

