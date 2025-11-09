RizzNet Token Harga Hari Ini

Harga langsung RizzNet Token (RZTO) hari ini ialah $ 0.0026, dengan 20.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RZTO kepada USD penukaran adalah $ 0.0026 setiap RZTO.

RizzNet Token kini berada pada kedudukan #3866 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 RZTO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RZTO didagangkan antara $ 0.00241 (rendah) dan $ 0.003295 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.009249280743857766, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000857979894708407.

Dalam prestasi jangka pendek, RZTO dipindahkan -6.71% dalam sejam terakhir dan -29.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 15.59K.

RizzNet Token (RZTO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3866 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.00M$ 26.00M $ 26.00M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa RizzNet Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.59K. Bekalan edaran RZTO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.00M.