S (S)

Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications. Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement. Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.

Tokenomik S (S)

Memahami tokenomik S (S) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token S dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai S Berapakah nilai S (S) hari ini? Harga langsung S dalam USD ialah 0.3002 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa S ke USD? $ 0.3002 . Lihat Harga semasa S ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran S? Had pasaran untuk S ialah $ 864.58M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran S? Bekalan edaran S ialah 2.88B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) S? S mencapai harga ATH sebanyak 1.0293171074857816 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa S? S melihat harga ATL sebanyak 0.2501575255620664 USD . Berapakah jumlah dagangan S? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk Sialah $ 3.29M USD . Adakah S akan naik lebih tinggi tahun ini? S mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Sramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

S (S) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

