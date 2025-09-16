Lagi Mengenai SABAI

Sabai Protocol Logo

Sabai ProtocolHargae(SABAI)

1 SABAI ke USD Harga Langsung:

Sabai Protocol (SABAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:49:03 (UTC+8)

Sabai Protocol (SABAI) Maklumat Harga (USD)

Sabai Protocol (SABAI) harga masa nyata ialah $ 0.007652. Sepanjang 24 jam yang lalu, SABAI didagangkan antara $ 0.00763 rendah dan $ 0.007734 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SABAI sepanjang masa ialah $ 0.07280641278540681, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001581266009086181.

Dari segi prestasi jangka pendek, SABAI telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan +1.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sabai Protocol (SABAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Sabai Protocol ialah $ 4.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.16K. Bekalan edaran SABAI ialah 534.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2650000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.28M.

Sabai Protocol (SABAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sabai Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005472-0.71%
30 Hari$ -0.002659-25.79%
60 Hari$ -0.004388-36.45%
90 Hari$ -0.008936-53.88%
Perubahan Harga Sabai Protocol Hari Ini

Hari ini, SABAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00005472 (-0.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSabai Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002659 (-25.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sabai Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SABAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.004388 (-36.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sabai Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.008936 (-53.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sabai Protocol (SABAI)?

Semak Sabai Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sabai Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SABAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sabai Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sabai Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sabai Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sabai Protocol (SABAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sabai Protocol (SABAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sabai Protocol.

Semak Sabai Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sabai Protocol (SABAI)

Memahami tokenomik Sabai Protocol (SABAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SABAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sabai Protocol (SABAI)

Mencari cara membeli Sabai Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sabai Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SABAI kepada Mata Wang Tempatan

Sabai Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sabai Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sabai Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sabai Protocol

Berapakah nilai Sabai Protocol (SABAI) hari ini?
Harga langsung SABAI dalam USD ialah 0.007652 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SABAI ke USD?
Harga semasa SABAI ke USD ialah $ 0.007652. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sabai Protocol?
Had pasaran untuk SABAI ialah $ 4.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SABAI?
Bekalan edaran SABAI ialah 534.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SABAI?
SABAI mencapai harga ATH sebanyak 0.07280641278540681 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SABAI?
SABAI melihat harga ATL sebanyak 0.001581266009086181 USD.
Berapakah jumlah dagangan SABAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SABAIialah $ 74.16K USD.
Adakah SABAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SABAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SABAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:49:03 (UTC+8)

Sabai Protocol (SABAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

