$0.424
+0.04%1D
Safe Token (SAFE) Carta Harga Langsung
Safe Token (SAFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4187
24J Rendah
$ 0.4295
24J Tinggi

$ 0.4187
$ 0.4295
$ 3.7927473956184823
$ 0.3478254740805914
-0.05%

+0.04%

-2.87%

-2.87%

Safe Token (SAFE) harga masa nyata ialah $ 0.4238. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAFE didagangkan antara $ 0.4187 rendah dan $ 0.4295 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAFE sepanjang masa ialah $ 3.7927473956184823, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3478254740805914.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAFE telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan -2.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Safe Token (SAFE) Maklumat Pasaran

No.172

$ 268.60M
$ 326.83K
$ 423.80M
633.78M
1,000,000,000
1,000,000,000
63.37%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Safe Token ialah $ 268.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 326.83K. Bekalan edaran SAFE ialah 633.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 423.80M.

Safe Token (SAFE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Safe Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017+0.04%
30 Hari$ -0.0225-5.05%
60 Hari$ -0.0753-15.09%
90 Hari$ +0.0126+3.06%
Perubahan Harga Safe Token Hari Ini

Hari ini, SAFE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00017 (+0.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSafe Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0225 (-5.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Safe Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAFE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0753 (-15.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Safe Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0126 (+3.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Safe Token (SAFE)?

Semak Safe Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Safe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Safe Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SAFE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Safe Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Safe Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Safe Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Safe Token (SAFE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Safe Token (SAFE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Safe Token.

Semak Safe Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Safe Token (SAFE)

Memahami tokenomik Safe Token (SAFE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAFE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Safe Token (SAFE)

Mencari cara membeli Safe Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Safe Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SAFE kepada Mata Wang Tempatan

1 Safe Token(SAFE) ke VND
11,152.297
1 Safe Token(SAFE) ke AUD
A$0.631462
1 Safe Token(SAFE) ke GBP
0.309374
1 Safe Token(SAFE) ke EUR
0.355992
1 Safe Token(SAFE) ke USD
$0.4238
1 Safe Token(SAFE) ke MYR
RM1.77996
1 Safe Token(SAFE) ke TRY
17.494464
1 Safe Token(SAFE) ke JPY
¥61.8748
1 Safe Token(SAFE) ke ARS
ARS$619.587124
1 Safe Token(SAFE) ke RUB
35.26016
1 Safe Token(SAFE) ke INR
37.290162
1 Safe Token(SAFE) ke IDR
Rp6,947.539872
1 Safe Token(SAFE) ke KRW
585.356798
1 Safe Token(SAFE) ke PHP
24.07184
1 Safe Token(SAFE) ke EGP
￡E.20.372066
1 Safe Token(SAFE) ke BRL
R$2.250378
1 Safe Token(SAFE) ke CAD
C$0.580606
1 Safe Token(SAFE) ke BDT
51.61884
1 Safe Token(SAFE) ke NGN
633.479288
1 Safe Token(SAFE) ke COP
$1,649.02699
1 Safe Token(SAFE) ke ZAR
R.7.348692
1 Safe Token(SAFE) ke UAH
17.447846
1 Safe Token(SAFE) ke VES
Bs67.808
1 Safe Token(SAFE) ke CLP
$402.1862
1 Safe Token(SAFE) ke PKR
Rs120.291392
1 Safe Token(SAFE) ke KZT
229.326656
1 Safe Token(SAFE) ke THB
฿13.425984
1 Safe Token(SAFE) ke TWD
NT$12.747904
1 Safe Token(SAFE) ke AED
د.إ1.555346
1 Safe Token(SAFE) ke CHF
Fr0.330564
1 Safe Token(SAFE) ke HKD
HK$3.297164
1 Safe Token(SAFE) ke AMD
֏162.06112
1 Safe Token(SAFE) ke MAD
.د.م3.801486
1 Safe Token(SAFE) ke MXN
$7.759778
1 Safe Token(SAFE) ke SAR
ريال1.58925
1 Safe Token(SAFE) ke PLN
1.521442
1 Safe Token(SAFE) ke RON
лв1.809626
1 Safe Token(SAFE) ke SEK
kr3.911674
1 Safe Token(SAFE) ke BGN
лв0.69927
1 Safe Token(SAFE) ke HUF
Ft139.269156
1 Safe Token(SAFE) ke CZK
8.696376
1 Safe Token(SAFE) ke KWD
د.ك0.1288352
1 Safe Token(SAFE) ke ILS
1.411254
1 Safe Token(SAFE) ke AOA
Kz386.323366
1 Safe Token(SAFE) ke BHD
.د.ب0.1597726
1 Safe Token(SAFE) ke BMD
$0.4238
1 Safe Token(SAFE) ke DKK
kr2.665702
1 Safe Token(SAFE) ke HNL
L11.116274
1 Safe Token(SAFE) ke MUR
19.17695
1 Safe Token(SAFE) ke NAD
$7.361406
1 Safe Token(SAFE) ke NOK
kr4.140526
1 Safe Token(SAFE) ke NZD
$0.707746
1 Safe Token(SAFE) ke PAB
B/.0.4238
1 Safe Token(SAFE) ke PGK
K1.771484
1 Safe Token(SAFE) ke QAR
ر.ق1.542632
1 Safe Token(SAFE) ke RSD
дин.41.896868

Safe Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Safe Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Safe Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Safe Token

Berapakah nilai Safe Token (SAFE) hari ini?
Harga langsung SAFE dalam USD ialah 0.4238 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAFE ke USD?
Harga semasa SAFE ke USD ialah $ 0.4238. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Safe Token?
Had pasaran untuk SAFE ialah $ 268.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAFE?
Bekalan edaran SAFE ialah 633.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAFE?
SAFE mencapai harga ATH sebanyak 3.7927473956184823 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAFE?
SAFE melihat harga ATL sebanyak 0.3478254740805914 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAFE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAFEialah $ 326.83K USD.
Adakah SAFE akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAFE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAFEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

