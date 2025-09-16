Lagi Mengenai SAFE4

SAFE AnWang Logo

SAFE AnWangHargae(SAFE4)

1 SAFE4 ke USD Harga Langsung:

$3.436
$3.436$3.436
+0.20%1D
USD
SAFE AnWang (SAFE4) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:49:11 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.394
$ 3.394$ 3.394
24J Rendah
$ 3.481
$ 3.481$ 3.481
24J Tinggi

$ 3.394
$ 3.394$ 3.394

$ 3.481
$ 3.481$ 3.481

$ 68.40181061180506
$ 68.40181061180506$ 68.40181061180506

$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253$ 1.3419666693271253

-0.21%

+0.20%

-8.74%

-8.74%

SAFE AnWang (SAFE4) harga masa nyata ialah $ 3.437. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAFE4 didagangkan antara $ 3.394 rendah dan $ 3.481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAFE4 sepanjang masa ialah $ 68.40181061180506, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.3419666693271253.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAFE4 telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan -8.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SAFE AnWang (SAFE4) Maklumat Pasaran

No.4255

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 170.58K
$ 170.58K$ 170.58K

$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M

0.00
0.00 0.00

2,657,730.94
2,657,730.94 2,657,730.94

BSC

Had Pasaran semasa SAFE AnWang ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 170.58K. Bekalan edaran SAFE4 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2657730.94. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.13M.

SAFE AnWang (SAFE4) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SAFE AnWang hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00686+0.20%
30 Hari$ -0.322-8.57%
60 Hari$ -1.065-23.66%
90 Hari$ -2.813-45.01%
Perubahan Harga SAFE AnWang Hari Ini

Hari ini, SAFE4 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00686 (+0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSAFE AnWang

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.322 (-8.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SAFE AnWang

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAFE4 mengalami perubahan sebanyak $ -1.065 (-23.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SAFE AnWang

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -2.813 (-45.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SAFE AnWang (SAFE4)?

Semak SAFE AnWanghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SAFE AnWang pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SAFE4 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SAFE AnWang di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SAFE AnWang anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SAFE AnWang Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SAFE AnWang (SAFE4) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SAFE AnWang (SAFE4) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SAFE AnWang.

Semak SAFE AnWang ramalan harga sekarang!

Tokenomik SAFE AnWang (SAFE4)

Memahami tokenomik SAFE AnWang (SAFE4) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAFE4 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SAFE AnWang (SAFE4)

Mencari cara membeli SAFE AnWang? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SAFE AnWang di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SAFE4 kepada Mata Wang Tempatan

1 SAFE AnWang(SAFE4) ke VND
90,444.655
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AUD
A$5.12113
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke GBP
2.50901
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke EUR
2.88708
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke USD
$3.437
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MYR
RM14.4354
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TRY
141.87936
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke JPY
¥501.802
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ARS
ARS$5,024.82526
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke RUB
284.75545
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke INR
302.62785
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke IDR
Rp56,344.25328
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KRW
4,747.21877
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PHP
195.80589
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke EGP
￡E.165.38844
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BRL
R$18.25047
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CAD
C$4.70869
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BDT
418.6266
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NGN
5,137.49012
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke COP
$13,425.78125
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ZAR
R.59.70069
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke UAH
141.50129
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke VES
Bs549.92
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CLP
$3,261.713
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PKR
Rs975.55808
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KZT
1,859.82944
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke THB
฿108.91853
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TWD
NT$103.48807
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AED
د.إ12.61379
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CHF
Fr2.68086
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke HKD
HK$26.73986
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AMD
֏1,314.3088
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MAD
.د.م30.82989
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MXN
$63.03458
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SAR
ريال12.88875
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PLN
12.33883
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke RON
лв14.71036
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SEK
kr31.79225
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BGN
лв5.67105
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke HUF
Ft1,132.80083
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CZK
70.69909
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KWD
د.ك1.048285
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ILS
11.44521
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AOA
Kz3,133.06609
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BHD
.د.ب1.295749
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BMD
$3.437
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke DKK
kr21.68747
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke HNL
L90.15251
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MUR
155.52425
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NAD
$59.70069
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NOK
kr33.6826
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NZD
$5.73979
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PAB
B/.3.437
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PGK
K14.36666
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke QAR
ر.ق12.51068
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke RSD
дин.340.6067

SAFE AnWang Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SAFE AnWang, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SAFE AnWang Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SAFE AnWang

Berapakah nilai SAFE AnWang (SAFE4) hari ini?
Harga langsung SAFE4 dalam USD ialah 3.437 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAFE4 ke USD?
Harga semasa SAFE4 ke USD ialah $ 3.437. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SAFE AnWang?
Had pasaran untuk SAFE4 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAFE4?
Bekalan edaran SAFE4 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAFE4?
SAFE4 mencapai harga ATH sebanyak 68.40181061180506 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAFE4?
SAFE4 melihat harga ATL sebanyak 1.3419666693271253 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAFE4?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAFE4ialah $ 170.58K USD.
Adakah SAFE4 akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAFE4 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAFE4ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:49:11 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

