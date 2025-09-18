Apakah itu Spice (SAFFRONFI)

Saffron Finance is a protocol that allows users (i.e. liquidity providers) to have access to customizable and dynamic risk/reward exposures on the pools that they choose to interact with. The protocol's main use case is to act as an intermediary between liquidity providers and lending protocols, where liquidity providers can provide liquidity to lending protocols through various SFI tranches. The protocol's native token SFI is used to gain access to specified tranches on the protocol via staking as well as to govern the protocol.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spice Berapakah nilai Spice (SAFFRONFI) hari ini? Harga langsung SAFFRONFI dalam USD ialah 33 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SAFFRONFI ke USD? $ 33 . Lihat Harga semasa SAFFRONFI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Spice? Had pasaran untuk SAFFRONFI ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SAFFRONFI? Bekalan edaran SAFFRONFI ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAFFRONFI? SAFFRONFI mencapai harga ATH sebanyak 3,405.11432926 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAFFRONFI? SAFFRONFI melihat harga ATL sebanyak 13.984935242350309 USD . Berapakah jumlah dagangan SAFFRONFI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAFFRONFIialah $ 50.43 USD . Adakah SAFFRONFI akan naik lebih tinggi tahun ini? SAFFRONFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAFFRONFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

