SpiceHargae(SAFFRONFI)

1 SAFFRONFI ke USD Harga Langsung:

Spice (SAFFRONFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 12:24:15 (UTC+8)

Spice (SAFFRONFI) Maklumat Harga (USD)

+4.23%

+4.23%

Spice (SAFFRONFI) harga masa nyata ialah $ 33. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAFFRONFI didagangkan antara $ 31.01 rendah dan $ 34 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAFFRONFI sepanjang masa ialah $ 3,405.11432926, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 13.984935242350309.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAFFRONFI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +4.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spice (SAFFRONFI) Maklumat Pasaran

$ 50.43
$ 50.43$ 50.43

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

100,000
100,000 100,000

92,122
92,122 92,122

ETH

Had Pasaran semasa Spice ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.43. Bekalan edaran SAFFRONFI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 92122. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.30M.

Spice (SAFFRONFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Spice hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.84+2.61%
60 Hari$ -6.87-17.24%
90 Hari$ +18+120.00%
Perubahan Harga Spice Hari Ini

Hari ini, SAFFRONFI mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSpice

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.84 (+2.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Spice

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAFFRONFI mengalami perubahan sebanyak $ -6.87 (-17.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Spice

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +18 (+120.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Spice (SAFFRONFI)?

Semak Spicehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Spice (SAFFRONFI)

Saffron Finance is a protocol that allows users (i.e. liquidity providers) to have access to customizable and dynamic risk/reward exposures on the pools that they choose to interact with. The protocol's main use case is to act as an intermediary between liquidity providers and lending protocols, where liquidity providers can provide liquidity to lending protocols through various SFI tranches. The protocol's native token SFI is used to gain access to specified tranches on the protocol via staking as well as to govern the protocol.

Spice tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Spice pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SAFFRONFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Spice di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Spice anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Spice Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spice (SAFFRONFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spice (SAFFRONFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spice.

Semak Spice ramalan harga sekarang!

Tokenomik Spice (SAFFRONFI)

Memahami tokenomik Spice (SAFFRONFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAFFRONFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Spice (SAFFRONFI)

Mencari cara membeli Spice? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Spice di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SAFFRONFI kepada Mata Wang Tempatan

Spice Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spice, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Spice Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spice

Berapakah nilai Spice (SAFFRONFI) hari ini?
Harga langsung SAFFRONFI dalam USD ialah 33 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAFFRONFI ke USD?
Harga semasa SAFFRONFI ke USD ialah $ 33. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spice?
Had pasaran untuk SAFFRONFI ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAFFRONFI?
Bekalan edaran SAFFRONFI ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAFFRONFI?
SAFFRONFI mencapai harga ATH sebanyak 3,405.11432926 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAFFRONFI?
SAFFRONFI melihat harga ATL sebanyak 13.984935242350309 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAFFRONFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAFFRONFIialah $ 50.43 USD.
Adakah SAFFRONFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAFFRONFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAFFRONFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Spice (SAFFRONFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Aktiviti Litecoin-ketahui telah meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai

September 17, 2025

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran

September 17, 2025

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

