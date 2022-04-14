Tokenomik Spice (SAFFRONFI)
Saffron Finance is a protocol that allows users (i.e. liquidity providers) to have access to customizable and dynamic risk/reward exposures on the pools that they choose to interact with. The protocol's main use case is to act as an intermediary between liquidity providers and lending protocols, where liquidity providers can provide liquidity to lending protocols through various SFI tranches. The protocol's native token SFI is used to gain access to specified tranches on the protocol via staking as well as to govern the protocol.
Memahami tokenomik Spice (SAFFRONFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Bilangan maksimum token SAFFRONFI yang telah atau akan dicipta.
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Had tetap tentang bilangan token SAFFRONFI yang boleh wujud secara keseluruhan.
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
