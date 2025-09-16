Lagi Mengenai SAGA

SAGA Harga (SAGA)

1 SAGA ke USD Harga Langsung:

$0.2493
$0.2493
+2.21%1D
USD
SAGA (SAGA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:11 (UTC+8)

SAGA (SAGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2394
$ 0.2394
24J Rendah
$ 0.2532
$ 0.2532
24J Tinggi

$ 0.2394
$ 0.2394

$ 0.2532
$ 0.2532

$ 7.819970041594274
$ 7.819970041594274

$ 0.18392457971073342
$ 0.18392457971073342

+0.04%

+2.21%

+1.58%

+1.58%

SAGA (SAGA) harga masa nyata ialah $ 0.2492. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAGA didagangkan antara $ 0.2394 rendah dan $ 0.2532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAGA sepanjang masa ialah $ 7.819970041594274, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.18392457971073342.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAGA telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +2.21% dalam 24 jam dan +1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SAGA (SAGA) Maklumat Pasaran

No.473

$ 73.43M
$ 73.43M

$ 1.50M
$ 1.50M

$ 268.32M
$ 268.32M

294.67M
294.67M

1,076,710,087
1,076,710,087

SAGA

Had Pasaran semasa SAGA ialah $ 73.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.50M. Bekalan edaran SAGA ialah 294.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1076710087. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 268.32M.

SAGA (SAGA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SAGA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00539+2.21%
30 Hari$ -0.0244-8.92%
60 Hari$ -0.0467-15.79%
90 Hari$ +0.0206+9.01%
Perubahan Harga SAGA Hari Ini

Hari ini, SAGA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00539 (+2.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSAGA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0244 (-8.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SAGA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAGA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0467 (-15.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SAGA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0206 (+9.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SAGA (SAGA)?

Semak SAGAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SAGA (SAGA)

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

SAGA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SAGA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SAGA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SAGA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SAGA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SAGA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SAGA (SAGA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SAGA (SAGA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SAGA.

Semak SAGA ramalan harga sekarang!

Tokenomik SAGA (SAGA)

Memahami tokenomik SAGA (SAGA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAGA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SAGA (SAGA)

Mencari cara membeli SAGA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SAGA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SAGA kepada Mata Wang Tempatan

1 SAGA(SAGA) ke VND
6,557.698
1 SAGA(SAGA) ke AUD
A$0.371308
1 SAGA(SAGA) ke GBP
0.181916
1 SAGA(SAGA) ke EUR
0.209328
1 SAGA(SAGA) ke USD
$0.2492
1 SAGA(SAGA) ke MYR
RM1.04664
1 SAGA(SAGA) ke TRY
10.286976
1 SAGA(SAGA) ke JPY
¥36.3832
1 SAGA(SAGA) ke ARS
ARS$364.325416
1 SAGA(SAGA) ke RUB
20.73344
1 SAGA(SAGA) ke INR
21.927108
1 SAGA(SAGA) ke IDR
Rp4,085.245248
1 SAGA(SAGA) ke KRW
344.197532
1 SAGA(SAGA) ke PHP
14.15456
1 SAGA(SAGA) ke EGP
￡E.11.979044
1 SAGA(SAGA) ke BRL
R$1.323252
1 SAGA(SAGA) ke CAD
C$0.341404
1 SAGA(SAGA) ke BDT
30.35256
1 SAGA(SAGA) ke NGN
372.494192
1 SAGA(SAGA) ke COP
$969.64966
1 SAGA(SAGA) ke ZAR
R.4.321128
1 SAGA(SAGA) ke UAH
10.259564
1 SAGA(SAGA) ke VES
Bs39.872
1 SAGA(SAGA) ke CLP
$236.4908
1 SAGA(SAGA) ke PKR
Rs70.732928
1 SAGA(SAGA) ke KZT
134.847104
1 SAGA(SAGA) ke THB
฿7.894656
1 SAGA(SAGA) ke TWD
NT$7.495936
1 SAGA(SAGA) ke AED
د.إ0.914564
1 SAGA(SAGA) ke CHF
Fr0.194376
1 SAGA(SAGA) ke HKD
HK$1.938776
1 SAGA(SAGA) ke AMD
֏95.29408
1 SAGA(SAGA) ke MAD
.د.م2.235324
1 SAGA(SAGA) ke MXN
$4.562852
1 SAGA(SAGA) ke SAR
ريال0.9345
1 SAGA(SAGA) ke PLN
0.894628
1 SAGA(SAGA) ke RON
лв1.064084
1 SAGA(SAGA) ke SEK
kr2.300116
1 SAGA(SAGA) ke BGN
лв0.41118
1 SAGA(SAGA) ke HUF
Ft81.892104
1 SAGA(SAGA) ke CZK
5.113584
1 SAGA(SAGA) ke KWD
د.ك0.0757568
1 SAGA(SAGA) ke ILS
0.829836
1 SAGA(SAGA) ke AOA
Kz227.163244
1 SAGA(SAGA) ke BHD
.د.ب0.0939484
1 SAGA(SAGA) ke BMD
$0.2492
1 SAGA(SAGA) ke DKK
kr1.567468
1 SAGA(SAGA) ke HNL
L6.536516
1 SAGA(SAGA) ke MUR
11.2763
1 SAGA(SAGA) ke NAD
$4.328604
1 SAGA(SAGA) ke NOK
kr2.434684
1 SAGA(SAGA) ke NZD
$0.416164
1 SAGA(SAGA) ke PAB
B/.0.2492
1 SAGA(SAGA) ke PGK
K1.041656
1 SAGA(SAGA) ke QAR
ر.ق0.907088
1 SAGA(SAGA) ke RSD
дин.24.635912

SAGA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SAGA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SAGA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SAGA

Berapakah nilai SAGA (SAGA) hari ini?
Harga langsung SAGA dalam USD ialah 0.2492 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAGA ke USD?
Harga semasa SAGA ke USD ialah $ 0.2492. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SAGA?
Had pasaran untuk SAGA ialah $ 73.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAGA?
Bekalan edaran SAGA ialah 294.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAGA?
SAGA mencapai harga ATH sebanyak 7.819970041594274 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAGA?
SAGA melihat harga ATL sebanyak 0.18392457971073342 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAGA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAGAialah $ 1.50M USD.
Adakah SAGA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAGA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAGAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.2493
