Sharpe AI Logo

Sharpe AIHargae(SAI)

1 SAI ke USD Harga Langsung:

$0.01053
-12.17%1D
USD
Sharpe AI (SAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:18 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01032
24J Rendah
$ 0.01231
24J Tinggi

$ 0.01032
$ 0.01231
$ 0.11547761410975245
$ 0.005510456677960299
+0.19%

-12.17%

-21.41%

-21.41%

Sharpe AI (SAI) harga masa nyata ialah $ 0.01054. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAI didagangkan antara $ 0.01032 rendah dan $ 0.01231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAI sepanjang masa ialah $ 0.11547761410975245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005510456677960299.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAI telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -12.17% dalam 24 jam dan -21.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sharpe AI (SAI) Maklumat Pasaran

No.2097

$ 1.18M
$ 122.66K
$ 10.54M
111.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
11.18%

ETH

Had Pasaran semasa Sharpe AI ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 122.66K. Bekalan edaran SAI ialah 111.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.54M.

Sharpe AI (SAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sharpe AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0014591-12.17%
30 Hari$ -0.00551-34.34%
60 Hari$ -0.01094-50.94%
90 Hari$ -0.00588-35.81%
Perubahan Harga Sharpe AI Hari Ini

Hari ini, SAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0014591 (-12.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSharpe AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00551 (-34.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sharpe AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.01094 (-50.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sharpe AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00588 (-35.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sharpe AI (SAI)?

Semak Sharpe AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sharpe AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sharpe AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sharpe AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sharpe AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sharpe AI (SAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sharpe AI (SAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sharpe AI.

Semak Sharpe AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sharpe AI (SAI)

Memahami tokenomik Sharpe AI (SAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sharpe AI (SAI)

Mencari cara membeli Sharpe AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sharpe AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SAI kepada Mata Wang Tempatan

Sharpe AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sharpe AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sharpe AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sharpe AI

Berapakah nilai Sharpe AI (SAI) hari ini?
Harga langsung SAI dalam USD ialah 0.01054 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAI ke USD?
Harga semasa SAI ke USD ialah $ 0.01054. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sharpe AI?
Had pasaran untuk SAI ialah $ 1.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAI?
Bekalan edaran SAI ialah 111.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAI?
SAI mencapai harga ATH sebanyak 0.11547761410975245 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAI?
SAI melihat harga ATL sebanyak 0.005510456677960299 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAIialah $ 122.66K USD.
Adakah SAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:18 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

