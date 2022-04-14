Tokenomik Sharpe AI (SAI)

Tokenomik Sharpe AI (SAI)

Lihat cerapan utama tentang Sharpe AI (SAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Sharpe AI (SAI) Maklumat

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Laman Web Rasmi:
http://sharpe.ai
Kertas putih:
http://docs.sharpe.ai
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6

Sharpe AI (SAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sharpe AI (SAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 924.77K
$ 924.77K$ 924.77K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 111.82M
$ 111.82M$ 111.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.27M
$ 8.27M$ 8.27M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299$ 0.005510456677960299
Harga Semasa:
$ 0.00827
$ 0.00827$ 0.00827

Tokenomik Sharpe AI (SAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Sharpe AI (SAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SAI, terokai SAI harga langsung token!

Cara Membeli SAI

Berminat untuk menambah Sharpe AI (SAI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SAI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Sharpe AI (SAI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SAI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SAI? Halaman ramalan harga SAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.