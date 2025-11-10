Salary Harga Hari Ini

Harga langsung Salary (SALARY) hari ini ialah $ 0.0002848, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SALARY kepada USD penukaran adalah $ 0.0002848 setiap SALARY.

Salary kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SALARY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SALARY didagangkan antara $ 0.0002415 (rendah) dan $ 0.0002861 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SALARY dipindahkan +5.99% dalam sejam terakhir dan -34.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.93K.

Salary (SALARY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.93K$ 56.93K $ 56.93K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Salary ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.93K. Bekalan edaran SALARY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.