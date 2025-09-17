Lagi Mengenai SALD

Salad Ventures (SALD)

1 SALD ke USD Harga Langsung:

$0.000018
$0.000018
0.00%1D
USD
Salad Ventures (SALD) Carta Harga Langsung
Salad Ventures (SALD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000018
$ 0.000018
24J Rendah
$ 0.000025
$ 0.000025
24J Tinggi

$ 0.000018
$ 0.000018

$ 0.000025
$ 0.000025

$ 0.13815570559717522
$ 0.13815570559717522

$ 0.000008449793257653
$ 0.000008449793257653

0.00%

0.00%

-5.27%

-5.27%

Salad Ventures (SALD) harga masa nyata ialah $ 0.000018. Sepanjang 24 jam yang lalu, SALD didagangkan antara $ 0.000018 rendah dan $ 0.000025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SALD sepanjang masa ialah $ 0.13815570559717522, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000008449793257653.

Dari segi prestasi jangka pendek, SALD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -5.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Salad Ventures (SALD) Maklumat Pasaran

No.3453

$ 1.36K
$ 1.36K

$ 730.30
$ 730.30

$ 30.24K
$ 30.24K

75.61M
75.61M

1,680,000,000
1,680,000,000

1,677,951,825
1,677,951,825

4.50%

ETH

Had Pasaran semasa Salad Ventures ialah $ 1.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 730.30. Bekalan edaran SALD ialah 75.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1677951825. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.24K.

Salad Ventures (SALD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Salad Ventures hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0000046+34.32%
60 Hari$ -0.0000155-46.27%
90 Hari$ -0.0001747-90.66%
Perubahan Harga Salad Ventures Hari Ini

Hari ini, SALD mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSalad Ventures

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000046 (+34.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Salad Ventures

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SALD mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000155 (-46.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Salad Ventures

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0001747 (-90.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Salad Ventures (SALD)?

Semak Salad Ventureshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Salad Ventures pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SALD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Salad Ventures di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Salad Ventures anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Salad Ventures Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Salad Ventures (SALD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Salad Ventures (SALD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Salad Ventures.

Semak Salad Ventures ramalan harga sekarang!

Tokenomik Salad Ventures (SALD)

Memahami tokenomik Salad Ventures (SALD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SALD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Salad Ventures (SALD)

Mencari cara membeli Salad Ventures? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Salad Ventures di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SALD kepada Mata Wang Tempatan

Salad Ventures Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Salad Ventures, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Salad Ventures Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Salad Ventures

Berapakah nilai Salad Ventures (SALD) hari ini?
Harga langsung SALD dalam USD ialah 0.000018 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SALD ke USD?
Harga semasa SALD ke USD ialah $ 0.000018. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Salad Ventures?
Had pasaran untuk SALD ialah $ 1.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SALD?
Bekalan edaran SALD ialah 75.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SALD?
SALD mencapai harga ATH sebanyak 0.13815570559717522 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SALD?
SALD melihat harga ATL sebanyak 0.000008449793257653 USD.
Berapakah jumlah dagangan SALD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SALDialah $ 730.30 USD.
Adakah SALD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SALD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SALDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Salad Ventures (SALD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

