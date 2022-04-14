Tokenomik SAND (SAND)
SAND (SAND) Maklumat
The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.
SAND (SAND) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SAND (SAND), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SAND (SAND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SAND (SAND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SAND yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SAND yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SAND, terokai SAND harga langsung token!
Cara Membeli SAND
Berminat untuk menambah SAND (SAND) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SAND, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
SAND (SAND) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga SAND membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
SAND Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SAND? Halaman ramalan harga SAND kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
