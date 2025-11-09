SANTA by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung SANTA by Virtuals (SANTA) hari ini ialah $ 0.005914, dengan 6.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SANTA kepada USD penukaran adalah $ 0.005914 setiap SANTA.

SANTA by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SANTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SANTA didagangkan antara $ 0.005525 (rendah) dan $ 0.008015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SANTA dipindahkan +2.30% dalam sejam terakhir dan -47.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.59K.

SANTA by Virtuals (SANTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.59K$ 55.59K $ 55.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa SANTA by Virtuals ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.59K. Bekalan edaran SANTA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.