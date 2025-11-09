BursaDEX+
Harga SANTA by Virtuals langsung hari ini ialah 0.005914 USD.SANTA modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata SANTA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.005914
-6.27%1D
SANTA by Virtuals (SANTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:48:08 (UTC+8)

SANTA by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung SANTA by Virtuals (SANTA) hari ini ialah $ 0.005914, dengan 6.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SANTA kepada USD penukaran adalah $ 0.005914 setiap SANTA.

SANTA by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SANTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SANTA didagangkan antara $ 0.005525 (rendah) dan $ 0.008015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SANTA dipindahkan +2.30% dalam sejam terakhir dan -47.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.59K.

SANTA by Virtuals (SANTA) Maklumat Pasaran

$ 55.59K
$ 0.00
BASE

Had Pasaran semasa SANTA by Virtuals ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.59K. Bekalan edaran SANTA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

SANTA by Virtuals Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005525
24J Rendah
$ 0.008015
24J Tinggi

+2.30%

-6.27%

-47.25%

-47.25%

SANTA by Virtuals (SANTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SANTA by Virtuals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00039561-6.27%
30 Hari$ -0.001086-15.52%
60 Hari$ -0.001086-15.52%
90 Hari$ -0.001086-15.52%
Perubahan Harga SANTA by Virtuals Hari Ini

Hari ini, SANTA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00039561 (-6.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSANTA by Virtuals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001086 (-15.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SANTA by Virtuals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SANTA mengalami perubahan sebanyak $ -0.001086 (-15.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SANTA by Virtuals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001086 (-15.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SANTA by Virtuals (SANTA)?

Semak SANTA by Virtualshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk SANTA by Virtuals

Cerapan dipacu AI yang menganalisis SANTA by Virtuals pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga SANTA by Virtuals?

SANTA by Virtuals token prices are influenced by several key factors:

1. Virtual ecosystem adoption and utility demand
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Partnership announcements and platform integrations
5. Tokenomics including supply mechanics
6. Community engagement and social media buzz
7. Regulatory developments affecting virtual assets
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Platform development updates and roadmap progress
10. Market speculation and investor sentiment shifts

Mengapa orang ingin tahu harga SANTA by Virtuals hari ini?

People want to know SANTA by Virtuals price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing entry/exit points, and assessing investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk SANTA by Virtuals

SANTA by Virtuals (SANTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SANTA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
SANTA by Virtuals (SANTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SANTA by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga SANTA by Virtuals yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SANTA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik SANTA by Virtuals Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur SANTA by Virtuals dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan SANTA by Virtuals? Membeli SANTA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli SANTA by Virtuals. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan SANTA by Virtuals (SANTA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan SANTA by Virtuals akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli SANTA by Virtuals (SANTA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan SANTA by Virtuals

Memiliki SANTA by Virtuals membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli SANTA by Virtuals (SANTA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu SANTA by Virtuals (SANTA)

SANTA powers agent payments and rewards across the x402 ecosystem on Base, enabling staking, service payments, and access to agent tooling.

SANTA by Virtuals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SANTA by Virtuals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SANTA by Virtuals

Berapakah nilai 1 SANTA by Virtuals pada tahun 2030?
Jika SANTA by Virtuals berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga SANTA by Virtuals berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:48:08 (UTC+8)

SANTA by Virtuals (SANTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

