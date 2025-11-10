Tokenomik SANTA by Virtuals (SANTA)

Lihat cerapan utama tentang SANTA by Virtuals (SANTA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:14:50 (UTC+8)
SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SANTA by Virtuals (SANTA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
--
----
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
--
----
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02408
$ 0.02408$ 0.02408
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.008642
$ 0.008642$ 0.008642

SANTA by Virtuals (SANTA) Maklumat

SANTA powers agent payments and rewards across the x402 ecosystem on Base, enabling staking, service payments, and access to agent tooling.

Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x815269D17C10f0F3dF7249370E0c1B9efe781aa8

Tokenomik SANTA by Virtuals (SANTA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SANTA by Virtuals (SANTA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SANTA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SANTA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SANTA, terokai SANTA harga langsung token!

