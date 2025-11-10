Tokenomik SANTA by Virtuals (SANTA)
SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SANTA by Virtuals (SANTA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
SANTA by Virtuals (SANTA) Maklumat
SANTA powers agent payments and rewards across the x402 ecosystem on Base, enabling staking, service payments, and access to agent tooling.
Tokenomik SANTA by Virtuals (SANTA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SANTA by Virtuals (SANTA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SANTA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SANTA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SANTA, terokai SANTA harga langsung token!
SANTA by Virtuals (SANTA) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga SANTA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
SANTA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SANTA? Halaman ramalan harga SANTA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
