Santos FC Fan Token Logo

Santos FC Fan TokenHargae(SANTOS)

1 SANTOS ke USD Harga Langsung:

$1.805
+1.34%1D
USD
Santos FC Fan Token (SANTOS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:49:46 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.767
24J Rendah
$ 1.834
24J Tinggi

$ 1.767
$ 1.834
$ 28.60482421951988
$ 1.214084958845856
-0.39%

+1.34%

-1.26%

-1.26%

Santos FC Fan Token (SANTOS) harga masa nyata ialah $ 1.805. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANTOS didagangkan antara $ 1.767 rendah dan $ 1.834 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANTOS sepanjang masa ialah $ 28.60482421951988, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.214084958845856.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANTOS telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, +1.34% dalam 24 jam dan -1.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Santos FC Fan Token (SANTOS) Maklumat Pasaran

No.850

$ 24.18M
$ 624.05K
$ 54.15M
13.39M
30,000,000
30,000,000
44.64%

BSC

Had Pasaran semasa Santos FC Fan Token ialah $ 24.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 624.05K. Bekalan edaran SANTOS ialah 13.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.15M.

Santos FC Fan Token (SANTOS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Santos FC Fan Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02387+1.34%
30 Hari$ -0.826-31.40%
60 Hari$ -0.419-18.84%
90 Hari$ -0.204-10.16%
Perubahan Harga Santos FC Fan Token Hari Ini

Hari ini, SANTOS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02387 (+1.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSantos FC Fan Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.826 (-31.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Santos FC Fan Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SANTOS mengalami perubahan sebanyak $ -0.419 (-18.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Santos FC Fan Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.204 (-10.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Santos FC Fan Token (SANTOS)?

Semak Santos FC Fan Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Santos FC Fan Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SANTOS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Santos FC Fan Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Santos FC Fan Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Santos FC Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Santos FC Fan Token (SANTOS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Santos FC Fan Token (SANTOS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Santos FC Fan Token.

Semak Santos FC Fan Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Santos FC Fan Token (SANTOS)

Memahami tokenomik Santos FC Fan Token (SANTOS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SANTOS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Santos FC Fan Token (SANTOS)

Mencari cara membeli Santos FC Fan Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Santos FC Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SANTOS kepada Mata Wang Tempatan

Santos FC Fan Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Santos FC Fan Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Santos FC Fan Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Santos FC Fan Token

Berapakah nilai Santos FC Fan Token (SANTOS) hari ini?
Harga langsung SANTOS dalam USD ialah 1.805 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SANTOS ke USD?
Harga semasa SANTOS ke USD ialah $ 1.805. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Santos FC Fan Token?
Had pasaran untuk SANTOS ialah $ 24.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SANTOS?
Bekalan edaran SANTOS ialah 13.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SANTOS?
SANTOS mencapai harga ATH sebanyak 28.60482421951988 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SANTOS?
SANTOS melihat harga ATL sebanyak 1.214084958845856 USD.
Berapakah jumlah dagangan SANTOS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SANTOSialah $ 624.05K USD.
Adakah SANTOS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SANTOS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SANTOSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Santos FC Fan Token (SANTOS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

