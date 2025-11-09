BursaDEX+
Harga Sapien langsung hari ini ialah 0.30725 USD.SAPIEN modal pasaran ialah 76,812,500 USD. Jejaki masa nyata SAPIEN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SAPIEN

Maklumat Harga SAPIEN

Apakah SAPIEN

Kertas putih SAPIEN

Laman Web Rasmi SAPIEN

Tokenomik SAPIEN

Ramalan Harga SAPIEN

Sejarah SAPIEN

SAPIEN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SAPIEN-ke-Fiat

SAPIEN Spot

SAPIEN Niaga Hadapan USDT-M

Sapien Logo

SapienHargae(SAPIEN)

1 SAPIEN ke USD Harga Langsung:

$0.30815
+42.62%1D
Sapien (SAPIEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:29:40 (UTC+8)

Sapien Harga Hari Ini

Harga langsung Sapien (SAPIEN) hari ini ialah $ 0.30725, dengan 42.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SAPIEN kepada USD penukaran adalah $ 0.30725 setiap SAPIEN.

Sapien kini berada pada kedudukan #476 mengikut permodalan pasaran pada $ 76.81M, dengan bekalan edaran sebanyak 250.00M SAPIEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SAPIEN didagangkan antara $ 0.20402 (rendah) dan $ 0.35619 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5501803108179243, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.051122873927006145.

Dalam prestasi jangka pendek, SAPIEN dipindahkan -4.70% dalam sejam terakhir dan +96.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.48M.

Sapien (SAPIEN) Maklumat Pasaran

No.476

$ 76.81M
$ 2.48M
$ 307.25M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%

BASE

Had Pasaran semasa Sapien ialah $ 76.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.48M. Bekalan edaran SAPIEN ialah 250.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.25M.

Sapien Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.20402
24J Rendah
$ 0.35619
24J Tinggi

$ 0.20402
$ 0.35619
$ 0.5501803108179243
$ 0.051122873927006145
-4.70%

+42.62%

+96.13%

+96.13%

Sapien (SAPIEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sapien hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0920863+42.62%
30 Hari$ +0.17805+137.80%
60 Hari$ +0.07905+34.64%
90 Hari$ +0.26325+598.29%
Perubahan Harga Sapien Hari Ini

Hari ini, SAPIEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0920863 (+42.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSapien

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.17805 (+137.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sapien

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAPIEN mengalami perubahan sebanyak $ +0.07905 (+34.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sapien

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.26325 (+598.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sapien (SAPIEN)?

Semak Sapienhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Sapien

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Sapien pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Sapien?

Several key factors influence Sapien (SAPIEN) token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Platform adoption - User growth and engagement on Sapien's decentralized social platform
3. Token utility - Demand for SAPIEN tokens within the ecosystem for content creation and rewards
4. Trading volume - Liquidity and exchange activity
5. Partnerships - Strategic collaborations and integrations
6. Regulatory news - Government policies affecting social media tokens
7. Competition - Performance of rival decentralized social platforms
8. Technology updates - Platform improvements and new features

Mengapa orang ingin tahu harga Sapien hari ini?

People want to know Sapien (SAPIEN) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, while investors monitor performance.

Ramalan Harga untuk Sapien

Sapien (SAPIEN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SAPIEN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Sapien (SAPIEN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sapien berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Sapien yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SAPIEN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Sapien Ramalan Harga.

Perihal Sapien

SAPIEN (SPN) is a blockchain-based social networking platform that aims to provide users with control over their data and rewards for their contributions. The platform utilizes the Ethereum blockchain and its native SPN token to incentivize content creators and curators, fostering a community-driven network where users can share, upvote, and comment on content. SAPIEN's model is designed to reduce fake news and enhance the quality of content through a reputation system. The SPN token is used for platform governance, allowing users to vote on various proposals and updates, and for purchasing virtual goods and services within the SAPIEN ecosystem. The token's supply is controlled by a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Sapien dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Sapien? Membeli SAPIEN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Sapien. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Sapien (SAPIEN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 250.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Sapien akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Sapien

Memiliki Sapien membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Sapien (SAPIEN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

--
Pembuat
--
Pengambil
--
Pembuat
--
Pengambil

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sapien, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sapien Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sapien

Berapakah nilai 1 Sapien pada tahun 2030?
Jika Sapien berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Sapien berpotensi dan jangkaan ROI.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

