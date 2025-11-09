Sapien Harga Hari Ini

Harga langsung Sapien (SAPIEN) hari ini ialah $ 0.30725, dengan 42.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SAPIEN kepada USD penukaran adalah $ 0.30725 setiap SAPIEN.

Sapien kini berada pada kedudukan #476 mengikut permodalan pasaran pada $ 76.81M, dengan bekalan edaran sebanyak 250.00M SAPIEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SAPIEN didagangkan antara $ 0.20402 (rendah) dan $ 0.35619 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5501803108179243, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.051122873927006145.

Dalam prestasi jangka pendek, SAPIEN dipindahkan -4.70% dalam sejam terakhir dan +96.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.48M.

Sapien (SAPIEN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.476 Modal Pasaran $ 76.81M Kelantangan (24J) $ 2.48M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 307.25M Bekalan Peredaran 250.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 25.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Sapien ialah $ 76.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.48M. Bekalan edaran SAPIEN ialah 250.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.25M.