Tokenomik Sapien (SAPIEN)

Lihat cerapan utama tentang Sapien (SAPIEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:45:03 (UTC+8)
USD

Sapien (SAPIEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sapien (SAPIEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 62.37M
$ 62.37M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 250.00M
$ 250.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 249.48M
$ 249.48M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.57373
$ 0.57373
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145
Harga Semasa:
$ 0.24948
$ 0.24948

Sapien (SAPIEN) Maklumat

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Laman Web Rasmi:
https://www.sapien.io/
Kertas putih:
https://docs.sapien.io/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/address/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Tokenomik Sapien (SAPIEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Sapien (SAPIEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SAPIEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SAPIEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SAPIEN, terokai SAPIEN harga langsung token!

Cara Membeli SAPIEN

Berminat untuk menambah Sapien (SAPIEN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SAPIEN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Sapien (SAPIEN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SAPIEN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SAPIEN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SAPIEN? Halaman ramalan harga SAPIEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

