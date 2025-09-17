Lagi Mengenai SATS

SATSHargae(SATS)

$0.00000004045
-0.90%1D
USD
SATS (SATS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:22:21 (UTC+8)

SATS (SATS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.00000003784
24J Rendah
$ 0.00000004129
24J Tinggi

-0.20%

-0.89%

+8.61%

+8.61%

SATS (SATS) harga masa nyata ialah $ 0.00000004045. Sepanjang 24 jam yang lalu, SATS didagangkan antara $ 0.00000003784 rendah dan $ 0.00000004129 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SATS sepanjang masa ialah $ 0.000000928734165625, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000000705287601.

Dari segi prestasi jangka pendek, SATS telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan +8.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SATS (SATS) Maklumat Pasaran

No.423

$ 84.95M
$ 1.27M
$ 84.95M
2,100.00T
2,100,000,000,000,000
2,100,000,000,000,000
100.00%

0.01%

BRC20

Had Pasaran semasa SATS ialah $ 84.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.27M. Bekalan edaran SATS ialah 2,100.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.95M.

SATS (SATS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SATS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000003674-0.89%
30 Hari$ -0.00000000004-0.10%
60 Hari$ -0.00000000694-14.65%
90 Hari$ +0.00000000299+7.98%
Perubahan Harga SATS Hari Ini

Hari ini, SATS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000003674 (-0.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSATS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000000004 (-0.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SATS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SATS mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000000694 (-14.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SATS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000000299 (+7.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SATS (SATS)?

Semak SATShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SATS (SATS)

SATS is a BRC20 token on Bitcoin.

SATS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SATS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SATS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SATS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SATS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SATS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SATS (SATS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SATS (SATS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SATS.

Semak SATS ramalan harga sekarang!

Tokenomik SATS (SATS)

Memahami tokenomik SATS (SATS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SATS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SATS (SATS)

Mencari cara membeli SATS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SATS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SATS kepada Mata Wang Tempatan

SATS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SATS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SATS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SATS

Berapakah nilai SATS (SATS) hari ini?
Harga langsung SATS dalam USD ialah 0.00000004045 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SATS ke USD?
Harga semasa SATS ke USD ialah $ 0.00000004045. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SATS?
Had pasaran untuk SATS ialah $ 84.95M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SATS?
Bekalan edaran SATS ialah 2,100.00T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SATS?
SATS mencapai harga ATH sebanyak 0.000000928734165625 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SATS?
SATS melihat harga ATL sebanyak 0.00000000705287601 USD.
Berapakah jumlah dagangan SATS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SATSialah $ 1.27M USD.
Adakah SATS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SATS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SATSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
SATS (SATS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

