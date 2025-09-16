Lagi Mengenai SAUBER

$0.1964
-0.95%1D
Sauber FT (SAUBER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:32 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1914
24J Rendah
$ 0.1992
24J Tinggi

$ 0.1914
$ 0.1992
$ 12.8254049
$ 0.15112019453382508
+0.87%

-0.95%

+6.78%

+6.78%

Sauber FT (SAUBER) harga masa nyata ialah $ 0.1968. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAUBER didagangkan antara $ 0.1914 rendah dan $ 0.1992 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAUBER sepanjang masa ialah $ 12.8254049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.15112019453382508.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAUBER telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan +6.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sauber FT (SAUBER) Maklumat Pasaran

No.2473

$ 548.27K
$ 52.60K
$ 1.97M
2.79M
10,000,000
CHZ

Had Pasaran semasa Sauber FT ialah $ 548.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.60K. Bekalan edaran SAUBER ialah 2.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.97M.

Sauber FT (SAUBER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sauber FT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001884-0.95%
30 Hari$ -0.0228-10.39%
60 Hari$ +0.0368+23.00%
90 Hari$ +0.0035+1.81%
Perubahan Harga Sauber FT Hari Ini

Hari ini, SAUBER mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001884 (-0.95%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSauber FT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0228 (-10.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sauber FT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAUBER mengalami perubahan sebanyak $ +0.0368 (+23.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sauber FT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0035 (+1.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sauber FT (SAUBER)?

Semak Sauber FThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sauber FT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SAUBER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sauber FT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sauber FT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sauber FT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sauber FT (SAUBER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sauber FT (SAUBER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sauber FT.

Semak Sauber FT ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sauber FT (SAUBER)

Memahami tokenomik Sauber FT (SAUBER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAUBER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sauber FT (SAUBER)

Mencari cara membeli Sauber FT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sauber FT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SAUBER kepada Mata Wang Tempatan

1 Sauber FT(SAUBER) ke VND
5,178.792
1 Sauber FT(SAUBER) ke AUD
A$0.293232
1 Sauber FT(SAUBER) ke GBP
0.143664
1 Sauber FT(SAUBER) ke EUR
0.165312
1 Sauber FT(SAUBER) ke USD
$0.1968
1 Sauber FT(SAUBER) ke MYR
RM0.82656
1 Sauber FT(SAUBER) ke TRY
8.123904
1 Sauber FT(SAUBER) ke JPY
¥28.7328
1 Sauber FT(SAUBER) ke ARS
ARS$287.717664
1 Sauber FT(SAUBER) ke RUB
16.37376
1 Sauber FT(SAUBER) ke INR
17.316432
1 Sauber FT(SAUBER) ke IDR
Rp3,226.228992
1 Sauber FT(SAUBER) ke KRW
271.822128
1 Sauber FT(SAUBER) ke PHP
11.17824
1 Sauber FT(SAUBER) ke EGP
￡E.9.460176
1 Sauber FT(SAUBER) ke BRL
R$1.045008
1 Sauber FT(SAUBER) ke CAD
C$0.269616
1 Sauber FT(SAUBER) ke BDT
23.97024
1 Sauber FT(SAUBER) ke NGN
294.168768
1 Sauber FT(SAUBER) ke COP
$765.75864
1 Sauber FT(SAUBER) ke ZAR
R.3.412512
1 Sauber FT(SAUBER) ke UAH
8.102256
1 Sauber FT(SAUBER) ke VES
Bs31.488
1 Sauber FT(SAUBER) ke CLP
$186.7632
1 Sauber FT(SAUBER) ke PKR
Rs55.859712
1 Sauber FT(SAUBER) ke KZT
106.492416
1 Sauber FT(SAUBER) ke THB
฿6.234624
1 Sauber FT(SAUBER) ke TWD
NT$5.919744
1 Sauber FT(SAUBER) ke AED
د.إ0.722256
1 Sauber FT(SAUBER) ke CHF
Fr0.153504
1 Sauber FT(SAUBER) ke HKD
HK$1.531104
1 Sauber FT(SAUBER) ke AMD
֏75.25632
1 Sauber FT(SAUBER) ke MAD
.د.م1.765296
1 Sauber FT(SAUBER) ke MXN
$3.603408
1 Sauber FT(SAUBER) ke SAR
ريال0.738
1 Sauber FT(SAUBER) ke PLN
0.706512
1 Sauber FT(SAUBER) ke RON
лв0.840336
1 Sauber FT(SAUBER) ke SEK
kr1.816464
1 Sauber FT(SAUBER) ke BGN
лв0.32472
1 Sauber FT(SAUBER) ke HUF
Ft64.672416
1 Sauber FT(SAUBER) ke CZK
4.038336
1 Sauber FT(SAUBER) ke KWD
د.ك0.0598272
1 Sauber FT(SAUBER) ke ILS
0.655344
1 Sauber FT(SAUBER) ke AOA
Kz179.396976
1 Sauber FT(SAUBER) ke BHD
.د.ب0.0741936
1 Sauber FT(SAUBER) ke BMD
$0.1968
1 Sauber FT(SAUBER) ke DKK
kr1.237872
1 Sauber FT(SAUBER) ke HNL
L5.162064
1 Sauber FT(SAUBER) ke MUR
8.9052
1 Sauber FT(SAUBER) ke NAD
$3.418416
1 Sauber FT(SAUBER) ke NOK
kr1.922736
1 Sauber FT(SAUBER) ke NZD
$0.328656
1 Sauber FT(SAUBER) ke PAB
B/.0.1968
1 Sauber FT(SAUBER) ke PGK
K0.822624
1 Sauber FT(SAUBER) ke QAR
ر.ق0.716352
1 Sauber FT(SAUBER) ke RSD
дин.19.455648

Sauber FT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sauber FT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Sauber FT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sauber FT

Berapakah nilai Sauber FT (SAUBER) hari ini?
Harga langsung SAUBER dalam USD ialah 0.1968 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAUBER ke USD?
Harga semasa SAUBER ke USD ialah $ 0.1968. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sauber FT?
Had pasaran untuk SAUBER ialah $ 548.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAUBER?
Bekalan edaran SAUBER ialah 2.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAUBER?
SAUBER mencapai harga ATH sebanyak 12.8254049 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAUBER?
SAUBER melihat harga ATL sebanyak 0.15112019453382508 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAUBER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAUBERialah $ 52.60K USD.
Adakah SAUBER akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAUBER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAUBERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

