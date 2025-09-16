Lagi Mengenai SAUCE

SaucerSwapHargae(SAUCE)

1 SAUCE ke USD Harga Langsung:

$0.05177
$0.05177$0.05177
+3.54%1D
USD
SaucerSwap (SAUCE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:39 (UTC+8)

SaucerSwap (SAUCE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04975
$ 0.04975$ 0.04975
24J Rendah
$ 0.05187
$ 0.05187$ 0.05187
24J Tinggi

$ 0.04975
$ 0.04975$ 0.04975

$ 0.05187
$ 0.05187$ 0.05187

$ 0.2324091642499139
$ 0.2324091642499139$ 0.2324091642499139

$ 0.00997402053641286
$ 0.00997402053641286$ 0.00997402053641286

-0.12%

+3.54%

+7.58%

+7.58%

SaucerSwap (SAUCE) harga masa nyata ialah $ 0.05177. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAUCE didagangkan antara $ 0.04975 rendah dan $ 0.05187 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAUCE sepanjang masa ialah $ 0.2324091642499139, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00997402053641286.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAUCE telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +3.54% dalam 24 jam dan +7.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SaucerSwap (SAUCE) Maklumat Pasaran

No.623

$ 44.18M
$ 44.18M$ 44.18M

$ 27.94K
$ 27.94K$ 27.94K

$ 51.77M
$ 51.77M$ 51.77M

853.33M
853.33M 853.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

853,529,598.710192
853,529,598.710192 853,529,598.710192

85.33%

HBAR

Had Pasaran semasa SaucerSwap ialah $ 44.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 27.94K. Bekalan edaran SAUCE ialah 853.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 853529598.710192. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.77M.

SaucerSwap (SAUCE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SaucerSwap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00177+3.54%
30 Hari$ -0.00228-4.22%
60 Hari$ -0.00273-5.01%
90 Hari$ +0.02182+72.85%
Perubahan Harga SaucerSwap Hari Ini

Hari ini, SAUCE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00177 (+3.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSaucerSwap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00228 (-4.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SaucerSwap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SAUCE mengalami perubahan sebanyak $ -0.00273 (-5.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SaucerSwap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02182 (+72.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SaucerSwap (SAUCE)?

Semak SaucerSwaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

SaucerSwap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SaucerSwap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SAUCE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SaucerSwap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SaucerSwap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SaucerSwap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SaucerSwap (SAUCE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SaucerSwap (SAUCE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SaucerSwap.

Semak SaucerSwap ramalan harga sekarang!

Tokenomik SaucerSwap (SAUCE)

Memahami tokenomik SaucerSwap (SAUCE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAUCE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SaucerSwap (SAUCE)

Mencari cara membeli SaucerSwap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SaucerSwap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SAUCE kepada Mata Wang Tempatan

SaucerSwap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SaucerSwap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SaucerSwap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SaucerSwap

Berapakah nilai SaucerSwap (SAUCE) hari ini?
Harga langsung SAUCE dalam USD ialah 0.05177 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAUCE ke USD?
Harga semasa SAUCE ke USD ialah $ 0.05177. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SaucerSwap?
Had pasaran untuk SAUCE ialah $ 44.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAUCE?
Bekalan edaran SAUCE ialah 853.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAUCE?
SAUCE mencapai harga ATH sebanyak 0.2324091642499139 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAUCE?
SAUCE melihat harga ATL sebanyak 0.00997402053641286 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAUCE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAUCEialah $ 27.94K USD.
Adakah SAUCE akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAUCE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAUCEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:07:39 (UTC+8)

SaucerSwap (SAUCE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

