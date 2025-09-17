Apakah itu SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

Tokenomik SatoshiVM (SAVM)

Memahami tokenomik SatoshiVM (SAVM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAVM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SatoshiVM Berapakah nilai SatoshiVM (SAVM) hari ini? Harga langsung SAVM dalam USD ialah 0.1411 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SAVM ke USD? $ 0.1411 . Lihat Harga semasa SAVM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SatoshiVM? Had pasaran untuk SAVM ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SAVM? Bekalan edaran SAVM ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAVM? SAVM mencapai harga ATH sebanyak 14.882826279921874 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAVM? SAVM melihat harga ATL sebanyak 0.11278385710414529 USD . Berapakah jumlah dagangan SAVM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAVMialah $ 52.99K USD . Adakah SAVM akan naik lebih tinggi tahun ini? SAVM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAVMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

