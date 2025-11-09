SharpLink Gaming Harga Hari Ini

Harga langsung SharpLink Gaming (SBETON) hari ini ialah $ 12.06, dengan 0.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBETON kepada USD penukaran adalah $ 12.06 setiap SBETON.

SharpLink Gaming kini berada pada kedudukan #2864 mengikut permodalan pasaran pada $ 195.01K, dengan bekalan edaran sebanyak 16.17K SBETON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBETON didagangkan antara $ 11.9 (rendah) dan $ 12.58 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 19.465904770814774, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 10.762922891040574.

Dalam prestasi jangka pendek, SBETON dipindahkan -3.99% dalam sejam terakhir dan -12.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.57K.

SharpLink Gaming (SBETON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2864 Modal Pasaran $ 195.01K$ 195.01K $ 195.01K Kelantangan (24J) $ 59.57K$ 59.57K $ 59.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 195.01K$ 195.01K $ 195.01K Bekalan Peredaran 16.17K 16.17K 16.17K Jumlah Bekalan 16,170.26420058 16,170.26420058 16,170.26420058 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa SharpLink Gaming ialah $ 195.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.57K. Bekalan edaran SBETON ialah 16.17K, dengan jumlah bekalan sebanyak 16170.26420058. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 195.01K.