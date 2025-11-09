BursaDEX+
Harga SharpLink Gaming langsung hari ini ialah 12.06 USD.SBETON modal pasaran ialah 195,013.3862589948 USD. Jejaki masa nyata SBETON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$12.06
SharpLink Gaming (SBETON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:29:47 (UTC+8)

SharpLink Gaming Harga Hari Ini

Harga langsung SharpLink Gaming (SBETON) hari ini ialah $ 12.06, dengan 0.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBETON kepada USD penukaran adalah $ 12.06 setiap SBETON.

SharpLink Gaming kini berada pada kedudukan #2864 mengikut permodalan pasaran pada $ 195.01K, dengan bekalan edaran sebanyak 16.17K SBETON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBETON didagangkan antara $ 11.9 (rendah) dan $ 12.58 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 19.465904770814774, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 10.762922891040574.

Dalam prestasi jangka pendek, SBETON dipindahkan -3.99% dalam sejam terakhir dan -12.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.57K.

SharpLink Gaming (SBETON) Maklumat Pasaran

No.2864

$ 195.01K
$ 195.01K

$ 59.57K
$ 59.57K

$ 195.01K
$ 195.01K

16.17K
16.17K

16,170.26420058
16,170.26420058

ETH

Had Pasaran semasa SharpLink Gaming ialah $ 195.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.57K. Bekalan edaran SBETON ialah 16.17K, dengan jumlah bekalan sebanyak 16170.26420058. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 195.01K.

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 11.9
$ 11.9
24J Rendah
$ 12.58
$ 12.58
24J Tinggi

$ 11.9
$ 11.9

$ 12.58
$ 12.58

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774

$ 10.762922891040574
$ 10.762922891040574

-3.99%

+0.75%

-12.80%

-12.80%

SharpLink Gaming (SBETON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SharpLink Gaming hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0898+0.75%
30 Hari$ -3.93-24.58%
60 Hari$ -4.49-27.13%
90 Hari$ +2.06+20.60%
Perubahan Harga SharpLink Gaming Hari Ini

Hari ini, SBETON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0898 (+0.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSharpLink Gaming

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -3.93 (-24.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SharpLink Gaming

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SBETON mengalami perubahan sebanyak $ -4.49 (-27.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SharpLink Gaming

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.06 (+20.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SharpLink Gaming (SBETON)?

Semak SharpLink Gaminghalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk SharpLink Gaming

Cerapan dipacu AI yang menganalisis SharpLink Gaming pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga SharpLink Gaming?

SharpLink Gaming (SBETON) prices are influenced by several key factors:

1. Gaming industry performance and adoption rates
2. Platform user growth and engagement metrics
3. Partnership announcements with gaming companies
4. Overall cryptocurrency market sentiment
5. Bitcoin and major altcoin price movements
6. Regulatory news affecting gaming tokens
7. Trading volume and liquidity levels
8. Token utility and staking rewards
9. Competition from other gaming cryptocurrencies
10. General market volatility and investor sentiment

These factors combine to create price fluctuations in SBETON.

Mengapa orang ingin tahu harga SharpLink Gaming hari ini?

People want to know SharpLink Gaming (SBETON) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, while investors monitor their holdings' value.

Ramalan Harga untuk SharpLink Gaming

SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBETON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SharpLink Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal SharpLink Gaming

SBETON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and store value within its network. SBETON uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows holders of the asset to validate transactions and secure the network. The asset's issuance model is pre-mined, meaning a fixed supply of SBETON tokens were created at the inception of the blockchain, and no new tokens will be created. In the SBETON ecosystem, users typically utilize the asset for transactions, staking to earn rewards, and participating in network governance.

Bagaimana untuk membeli & Melabur SharpLink Gaming dalam Malaysia

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SharpLink Gaming

Berapakah nilai 1 SharpLink Gaming pada tahun 2030?
Jika SharpLink Gaming berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga SharpLink Gaming berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:29:47 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

$12.06
$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04091

$0.1058

$0.00006768

$0.0000334

$0.12489

$0.03833

$0.000015364

