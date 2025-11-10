SQUADBOOM Harga Hari Ini

Harga langsung SQUADBOOM (SBM) hari ini ialah $ 0.00369, dengan 23.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBM kepada USD penukaran adalah $ 0.00369 setiap SBM.

SQUADBOOM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SBM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBM didagangkan antara $ 0.00275 (rendah) dan $ 0.00899 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SBM dipindahkan -7.75% dalam sejam terakhir dan -96.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.03M.

SQUADBOOM (SBM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 369.00K$ 369.00K $ 369.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa SQUADBOOM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.03M. Bekalan edaran SBM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 369.00K.